Das Vier-Sterne-Strandhotel Georgshöhe auf der ostfriesischen Insel Norderney installierte in allen 130 Gästezimmern Philips Mediasuite TVs von PPDS – insgesamt wurden 183 Geräte verbaut. Als Integrator fungierte der PPDS-Goldpartner Avara.

Zu den wichtigsten Anforderungen gehörte, dass die Gäste selbst entscheiden können, wie und wann sie auf ihre bevorzugten Fernseh- und Unterhaltungskanäle und -dienste zugreifen wollen. Dank eines Android-SoCs können die Gäste des Strandhotels auf sowohl auf Chromecast als auch auf Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Spotify und YouTube zugreifen. Außerdem haben sie über den Google Play Store Zugriff auf Apps für beispielsweise Spiele, Nachrichten- und Wetterkanäle.

Elke Winkler, Key Account Manager für Hospitality TV bei PPDS, kommentiert: „Die Sehgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele Menschen ziehen es heute vor, ihre Inhalte über beliebte Streaming-Dienste wie Netflix abzurufen, das in die Philips Mediasuite TVs integriert ist und mehr als 221 Millionen Abonnenten hat. Es ist daher wichtig, dass Hotels wie das Strandhotel Georgshöhe in der Lage sind, diese bevorzugten Erlebnisse zu ermöglichen, sei es über Chromecast oder spezielle oder eingebettete Apps, während sie gleichzeitig denjenigen entgegenkommen, die ein traditionelles Fernsehprogramm bevorzugen. Mit der Philips Mediasuite erhalten die Gäste das Beste aus allen Welten für ein perfektes TV-Erlebnis von zu Hause aus.“

Sie fährt fort: „Obwohl der Fernseher nicht der Hauptzweck eines Urlaubs ist, hat er sich zu einem wichtigen Bestandteil des Hotelerlebnisses entwickelt, insbesondere am Ende eines Tages, wenn die Gäste einfach nur entspannen und abschalten wollen. Hier kann die Qualität dieses Erlebnisses den Unterschied zwischen einer Vier- und einer Fünf-Sterne-Bewertung ausmachen. Sie müssen nur auf Trip Advisor nachschauen, um zu sehen, was ich meine.“

Verbaute PPDS-Produkte im Hotel Georgshöhe

38 Philips Mediasuite 32” 32HFL5114/12 Professional TVs

91 Philips MediaSuite 43” 43HFL5114U/12 Professional TVs

3 Philips MediaSuite 43” 43HFL6114U/12 Professional TVs

51 Philips MediaSuite 50” 50HFL5114U/12 Professional TVs

Darüber hinaus wollte das Hotel angesichts der Corona-Pandemie nach Möglichkeiten suchen, die physische Interaktion mit dem Fernseher einzuschränken und sich auf ein vorwiegend digitales Erlebnis zu verlagern.

Hierfür erhalten nun die Gäste als Alternative zu den TV-Fernbedienungen die Gäste beim Check-in einen QR-Code, mit dem sie nach dem Scannen mit ihrem Smartphone den Fernseher in ihrem Zimmer für die Dauer ihres Aufenthalts steuern können. Laut PPDS werden dabei keine Benutzerdaten gespeichert, und die Gäste werden beim Auschecken aus dem Hotel automatisch vom Gerät getrennt.