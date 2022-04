Einige der neuesten Digital Signage-Projekte können auf eigene Faust besichtigt werden, aber die Touren umfassen auch einige Orte, die die meisten Infocomm Teilnehmer eher nicht zu Gesicht bekommen – insbesondere Nachtclubs. Zu den Stops auf der Tour zählen die University of Nevada Las Vegas, Arcadia Earth, Resorts World Las Vegas, Illuminarium Experiences, Las Vegas Nightclubs und Meow Wolf’s Omega Mart und Area15.

“Die Infocomm-Woche bietet die Möglichkeit, Pro-AV-Lösungen aus vielen Blickwinkeln zu erkunden – im Gespräch mit Experten, bei der Betrachtung der Technologie aus nächster Nähe und beim Erleben von Pro-AV-Installationen in der realen Welt“, sagt Rochelle Richardson, SVP of Expositions and Events bei AVIXA. „Die diesjährigen Touren werden bemerkenswerte Pro-AV-Installationen in einer Vielzahl von Umgebungen in Las Vegas zeigen – von Nachtclubs über Kunstinstallationen bis hin zu Klassenzimmern. Wir freuen uns darauf, dass sich die Teilnehmer von diesen aufregenden Sehenswürdigkeiten inspirieren lassen können.“

Die Touren

Der Erlebniskünstler und Gründer von Arcadia Earth Valentino Vettori wird einen Blick hinter die Kulissen der Technologie werfen, mit der die immersive Erzählreise der Kunstinstallation Arcadia Earth geschaffen wurde. Von Filmprojektionen und Projection Mapping bis hin zu erweiterter Realität und Lasertechnologie: Die Gäste werden den innovativen Einsatz dieser Werkzeuge erleben, um eine emotionale und wirkungsvolle Interaktion mit den klimatischen Herausforderungen unseres Planeten zu schaffen. Die Tour durch Arcadia Earth findet am Dienstag, den 7. Juni, von 9:30 bis 12:30 Uhr statt.

Die Tour durch Resorts World Las Vegas nimmt die Teilnehmer mit auf eine ProAV-Erkundungstour durch dieses neue 4,3 Milliarden Dollar teure Gebäude. Yago Pita Alvarez, Executive Director of Entertainment für Resorts World Las Vegas, wird die Tour durch den Zouk Nightclub, den Ayu Dayclub, das Theater, die Außenleinwände und vieles mehr leiten. Die Tour findet am Dienstag, 7. Juni, von 16 bis 19 Uhr statt.

Auf der Infocomm 2022 wird es auch eine exklusive Führung durch das Illuminarium Experiences geben, bei der die Besucher in die Naturwunder der Welt, kulturelle Momente und darüber hinaus eintauchen können. Dieses Erlebnis wird durch interaktive 4K-Projektion, 360-Grad-Audio, Vibrationen im Boden und Duftsysteme unterstützt. Unter der Leitung von Calum Pearson, Executive Vice President und General Manager von Illuminarium Experiences, findet diese Tour am Mittwoch, den 8. Juni, von 8 bis 11 Uhr statt.

Eine Tour durch die Nachtclubs in Las Vegas unter der Leitung von Gerardo Gonzalez, Senior Director, Technical Services für die Tao Group Hospitality, führt die Teilnehmer durch JEWEL, Hakkasan und Omnia, um zu sehen, wie jeder Club seinen Stil der audiovisuellen Gästeerlebnisse präsentiert, von der Automatisierung bis hin zu Licht, Bild und Ton. Die Teilnehmer werden aus erster Hand von den Technikern erfahren, die mit einigen der besten Künstler der Welt zusammenarbeiten. Diese Tour findet am Mittwoch, den 8. Juni von 12:30 bis 16:30 Uhr statt.

Darüber hinaus können die Besucher bei einem Rundgang durch den Omega Mart die von Meow Wolf geschaffene interaktive Kunstinstallation mit Beiträgen von mehr als 300 Künstlern besichtigen. Sie beginnt in einem vermeintlichen Supermarkt und führt zu einem Netzwerk von medienreichen Räumen und Geschichten, die sich mit dem Konsumverhalten und der Unternehmenskultur auseinandersetzen. Die Tour wirft auch einen Blick auf die Technologie, die das Portal in der Area15 antreibt, einem 4K-, 360-Grad-3D-Projektionsraum, der vom Boden bis zur Decke reicht. Die Tour wird von JD Bouck, Director of Production der Area15, und Jacob Roeber, Senior Production Manager, geleitet und findet am Donnerstag, den 9. Juni, von 9:30 bis 13:00 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Integrated Experience Tours unter www.infocommshow.org/education/tours.