BrightSign – der selbsternannte Weltmarktführer für Digital Signage-Medienplayer – präsentiert auf der ISE sein vollständiges Line-up an Digital Signage-Appliances. Der kalifornische Anbieter zeigt die gesamte Palette von BrightSign Playern, vom Flagschiff Brightsign XT bis hin zum Einstiegsmodell LS, einen professionellen Signage-Player als bessere Alternative zu Consumer-Lösungen. Zum ersten Mal zeigt Brightsign die kürzlich aktualisierte BSN.cloud, die Cloud-basierter Digital Signage-Netzwerkmanagement-Plattform von Brightsign.

Jeff Hastings, CEO von BrightSign, kommentiert: „Im Jahr 2021, inmitten der Pandemie, haben wir unseren zweimillionsten Media Player ausgeliefert, nur vier Jahre nachdem wir die Ein-Millionen-Marke erreicht hatten. Die Besucher der ISE werden mit eigenen Augen sehen können, warum. BrightSign-Player bieten eine erstklassige Leistung, und unsere Einstiegsgeräte übertreffen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Funktionen und Leistung alles, was zu einem vergleichbaren Preis erhältlich ist. Unsere Top-Line-Player können sich mit jedem Player zu jedem Preis messen.“

Neben Hardware zeigt Brightsign auch Zusatzlösungen rund um seine lila Mediaplayer-Boxen. Die Device Managementlösung BSN.cloud bildet laut Brightsign „das Herzstück des BrightSign-Ökosystems“ und bietet kostenlose Cloud-Konnektivität zu allen BrightSign-Playern für einfaches, sicheres Player- und Content-Management. BrightSign hat stark in die Plattform investiert, und sie ist jetzt mit einer Vielzahl neuer Funktionen robuster als je zuvor. Dazu gehören die Unterstützung von BrightSign Mobile und eine optimierte einmalige Einrichtung für benutzerdefinierte Konfigurationen mit Partner-CMS-Anbietern. Die Echtzeit-Player-Kontrollfunktionen von BSN.cloud umfassen Berichte über den Zustand des Player-Netzwerks in den letzten 24 Stunden.

BrightSign Mobile, das jetzt auf dem europäischen Markt verfügbar ist, wird ebenfalls auf der ISE vorgestellt. Die erschwingliche neue All-in-One-Lösung verbindet Mediaplayer mit der Cloud via Mobilfunk, für Installationen in denen keine ausreichende LAN-Infrastruktur vorhanden ist. Bei der Lösung handelt es sich um ein Zubehör für BrightSign-Player, das ein flaches USB-Modem enthält, das mit europäischen Mobilfunkfrequenzen arbeitet und eine universelle SIM-Karte enthält, die überall in der Europäischen Union (plus Schweiz und Norwegen) sowie in Großbritannien eine Verbindung herstellen kann. Darüber hinaus haben Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Datentarifen, die speziell für Digital Signage entwickelt wurden und exklusiv für BrightSign erhältlich sind.