Seit zehn Jahren erwartet die Digital Signage- und DooH-Branche den großen Markteintritt von Google. Eigentlich ist der ehemalige Suchmaschinenkonzern schon lange in den beiden Branchen aktiv. Chrome Player oder Android SoC – Made by Google finden sich in vielen Branchenlösungen.

Mit Chrome OS Flex soll nun der nächste Schritt in die Digital Signage-Branche erfolgen. Die neue Plattform soll zum neuen Hardware-unabhängigen Betriebssystem werden. Doch der Konzern aus Mountain View hat noch mehr auf der Roadmap. invidis freut sich auf das Exklusiv-Gespräch mit Google auf der DSS Bühne. Weitere Details folgen in den kommenden Tagen.

