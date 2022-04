Der LG-Stand ist seit Jahren der Hingucker der ISE – kein anderer Aussteller zog so die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich wie die „gekrümmten OLED Digital Canyons“ oder das Ballett aufrollbarer OLED-Screens. Auf der letzten ISE in Amsterdam im Februar 2020 – musste LG einige Tage vor der Messe die Beteiligung wegen der aufkommenden Pandemie absagen. Der bereits aufgebaute Stand wurde wieder abgebaut und die Fläche zu einer Catering-Zone. Ein trauriger Anblick, der ISE-Besuchern dieses Jahr erspart bleiben wird.

Auf dem neuen Messegelände Gran Via in Barcelona zählt der LG-Messestand sicherlich wieder zu den Highlights – erstmals in Sichtweite zum großen blauen Wettbewerber. Auch LG hat noch nicht wirklich verraten, was sie in Barcelona im Gepäck haben. Mehr MicroLED, die Premiere des LG-Kiosks und viele OLED- und LCD-Displays sind sicherlich dabei.