Sony erweitert sein PTZ-Kamera Sortiment mit der Einführung der neuen SRG-X40UH. Die Kamera nutzt einen 4K-Exmor-R-CMOS-Bildsensor und liefert hochwertige Bilder in 4k-Auflösung. Dazu verfügt sie über einen leistungsstarken Zoom mit einem weiten Betrachtungswinkel sowie einen UVC- und HDMI-Anschluss. Die neuen PTZ-Kameras sind ab Herbst 2022 verfügbar, können aber sicherlich auf der ISE schon getestet werden.

Die SRG-X40UH bietet einen günstigen Einstieg in das PTZ-Kamerasegment.Die Kamera hat einen 40-fachen Zoom für FHD und einen 30-fachen Zoom für 4K mit der Clear Image Zoom-Technologie sowie einen breiten Betrachtungswinkel von 70 Grad, die flüssige und schnelle PTZ-Bewegungen ermöglich. Die Kamera kann an der Decke angebracht werden, um wichtige Szenen an verschiedenen Orten aufnehmen zu können, angefangen bei kleinen Konferenzräumen bis hin zu großen Hörsälen.

Die SRG-X40UH verfügt über UVC- und HDMI-Anschlüsse und unterstützt PoE+ . Sie kann mithilfe weniger Kabel in ein bestehendes System integriert und über VISCA/VISCA over IP-Befehl ferngesteuert werden.

„In den letzten zwei Jahren haben wir einen tiefgreifenden Wandel erlebt und mussten unsere Arbeitsweisen und Lernmethoden an diese Veränderungen anpassen. Diese Umstände haben zu einer starken Nachfrage nach effizienter Kommunikation und Inhaltsproduktion per Fernzugriff geführt, auf die mehrere Benutzer jederzeit und überall problemlos zugreifen können“, so Rob Meakin, Planning and Product Manager, Sony Europe. „Wir bei Sony haben die Etablierung von 4K erkannt und gefördert, damit alle Kunden von hochwertiger Bildqualität profitieren können.“