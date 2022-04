Auf der ISE, die vom 10. bis 13. Mai in der Fira de Barcelona Gran Vía stattfindet, wird Co-Owner Avixa ein umfassendes, mehrsprachiges Bildungs- und Networking-Programm für AV-Fachleute präsentieren. Dazu gehören unter anderem die AV Experience Zone, Council-Veranstaltungen sowie die Vorbereitung auf die Prüfung zum Certified Technology Specialist.

„Avixa freut sich darauf, die AV-Community auf der ISE 2022 wiederzutreffen, nachdem es so vielen Menschen lange nicht mehr möglich war, auf eine Messe zu kommen und dort Kontakte zu knüpfen“, sagt Sarah Joyce, Chief Global Officer bei Avixa. „Wie wichtig es ist, sich persönlich auf einer Messe zu treffen, um an Schulungen, Konferenzen und Networking teilzunehmen, ist entscheidend für die Mission von Avixa, ein Katalysator für das Wachstum der AV-Branche zu sein. Wir können es kaum erwarten, in ein paar Wochen in Barcelona zu sein und die ISE gemeinsam zu feiern.“

Gut vorbereitet zur CTS-Prüfung

Die AV Experience Zone wird der Verband zum zweiten Mal präsentieren. Die täglich stattfindenden Veranstaltungen in spanischer Sprache werden sich mit den neuesten professionellen AV-Lösungen und Trends in den Bereichen Corporate, Bildung, Gastgewerbe und Einzelhandel befassen. Diese werden mit marktspezifischen Führungen durch die Ausstellungshallen ergänzt.

Für AV-Profis, die sich auf die Prüfung zum Certified Technology Specialist (CTS) vorbereiten wollen, bietet Avixa ein CTS Walk-in Center an, in dem sie sich mit Experten und Trainern treffen können, um sich auf die Prüfung vorzubereiten – auf Englisch, Deutsch und Spanisch. Die CTS-Prüfung kann auch während der Messewoche im Pearson VUE Testzentrum abgelegt werden, für den Transfer von und zur Fira Barcelona Gran Via sorgt Avixa. Auch die Prüfungen können in Englisch, Deutsch und Spanisch abgelegt werden. Dazu passt das deutschsprachige CTS-Frühstück für alle, die sich für den CTS und die Arbeit von Avixa in der DACH Region interessieren. Es findet am Donnerstag, 12. Mai um 10 Uhr statt.

Avixa wird außerdem eine Executive Peer-to-Peer-Veranstaltung für Mitglieder des Global Partner Programs veranstalten, das die strategische Planung und das Geschäftswachstum von AV-Unternehmen unterstützt. Diese Veranstaltung bietet Einblicke in die neuesten Marktforschungsergebnisse von Avixa; Gastredner werden unter anderem über intelligente Arbeitsplätze sowie über die Entwicklung von intelligenten Gebäuden und Pro-AV sprechen.

Councils für mehr Diversity

Das Avixa Women’s Council wird auf der ISE 2022 mehrere Veranstaltungen durchführen. Die DACH-Gruppe beispielsweise trifft sich am Donnerstag, den 12. Mai zu ihrem ersten persönlichen Treffen in deutscher Sprache und lädt alle interessierten ein.

Am 11. Mai, wird das Avixa Women’s Council ein Panel veranstalten. Auf dem Podium sitzen Michaela Hirsch von Peerless AV, Greg Jeffreys von Visual Displays, Malle Kaas von Women in Live Music, Diana Quintero von Bose, Anna Shahin von Audiologic, Co-Vorsitzende des Avixa Women’s Council sowie Rob Smith von Shure.

Das Avixa Diversity Council wird am 12. Mai, das Panel „Equity, Inclusion, Accessibility, and Intersectionality for Business“ präsentieren, an dem Joe Way von der University of Southern California, Lara Paemen von der International Facility Management Association, Kevin McLoughlin von Sky UK, Rachel Hunt von Unicol, Girish Narayanan von Granteq und Susana Alvarez von Newtech Solutions teilnehmen.

Nachwuchs an AV heranführen

Am 11. Mai findet zudem der AV Career Day statt. Er bringt Studierende aus Spanien und anderen europäischen Ländern zusammen, um einen ganzen Tag lang die AV-Branche zu erkunden, einschließlich Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten und Führungen durch die Messe.

Für weiterführende Gespräche und Neuigkeiten über die ISE 2022 können Sie sich interessierte bei der Online-Plattform Avixa Xchange anmelden. Auf der ISE selbst ist das Avixa-Team am Stand 5U505 in Halle 5 zu finden.