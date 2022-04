Auch wenn in Europa der Alltag schon fast in der Post-Pandemie angekommen ist, sind weltweite Geschäftsreisen und Messen immer noch selten. Insbesondere der für die Exportnation so wichtige chinesische Markt ist weiterhin komplett verschlossen.

Harting hat – ähnlich wie andere B2B-Unternehmen – in der Pandemie virtuelle Produktpräsentationen und videobasierte Kundenmeetings erstmals im großen Stil getestet. Dafür wurde ein Studio angemietet und der neue Kommunikationskanal hat sich schnell erfolgreich etabliert.

So entschloss sich Harting ein eigenes Studio in einer Werkshalle in der Zentrale in Minden zu errichten. Herzstück des Studios ist eine Samsung The Wall MicroLED Videowall. Seitdem veranstaltet der Anbieter von industriellen Konnektivitätslösungen digitale und hybride Events live aus dem digitalen Studio und Showroom in Minden.

Entwickelt, installiert und betrieben wird das digitale Studio von der rheinischen Keuk Medientechnik, einem Integrator mit Fokus auf Education und Hotel-TV.