Die Mediaagenturgruppe pilot beruft Katharina Baumann zum 1. April 2022 in die Geschäftsführung von pilot München. Sie war bislang als Geschäftsleiterin am Münchner Standort tätig und bildet künftig gemeinsam mit den Geschäftsführern Thomas Mautner und Oliver Roth das operative Führungsteam der Agentur.

Katharina Baumann kam im April 2021 von der Mediaplus-Gruppe, wo sie Teil der Geschäftsleitung war. Seither hat sie sowohl das Bestandskundengeschäft als auch das New Business vorangetrieben. Ziel ist es, den Standort auszubauen und weiterzuentwickeln – sowohl das Kundengeschäft als auch das Team betreffend. Dazu gehört auch der Umzug in neue Räume nahe der Münchner Großmarkthalle, der für die zweite Jahreshälfte geplant ist.

„Katharina verfügt über eine crossmediale Beratungskompetenz durch die langjährige Betreuung von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen sowie ein tiefes Verständnis für die Wirkweise digitaler Kanäle, was sich perfekt mit dem Anspruch und Selbstverständnis von pilot deckt“, erläutert Kristian Meinken, Geschäftsführer der pilot Agenturgruppe. „pilot München hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt – Katharina ergänzt das Führungsteam hervorragend und wir schaffen damit die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum am Münchner Standort.“

„Modern, zukunftsorientiert und gleichzeitig mit beiden Füßen auf dem Boden – das ist pilot München, und genau dieses Profil wollen wir weiter schärfen und für unsere Kunden wirkungsvolle Kommunikation umsetzen“, so Katharina Baumann. „Ein wichtiges Signal für die Weiterentwicklung der Agentur wird dabei auch unser Umzug in neue Büro-Räumlichkeiten sein, die den New Work Gedanken in allen Facetten widerspiegeln und uns Raum für nach vorne gerichtetes Arbeiten geben.“

Bei pilot München arbeiten derzeit rund 40 Mitarbeiter für Kunden wie Meggle, Garmin, NFON, Merz oder Bauer.