Am 10. Mai präsentiert Samsung auf der ISE die neueste Version von Tizen. Wie erste unabhängige Benchmarktests zeigen, ist Tizen 6.5 erheblich performanter als die Vorgängerversionen und die Performance für die meisten Digital Signage Use-Cases geeignet.

Signage OS, der Cloud-Anbieter einer Digital Signage-Infrastruktur-Middleware bietet ab sofort bereits die volle Unterstützung der neu veröffentlichten Samsung Smart Signage Plattform an. „Dank unserer engen Beziehung zu Samsung und unserer Technologieexpertise sind wir in der Lage, eine vollständig getestete und einsatzbereite Unterstützung für Tizen 6.5 betriebene Displays anzubieten, die in den kommenden Wochen erhältlich sein sollten“, sagt Stan Richter, CEO von Signage OS.

Die neue Generation von Tizen bringt laut Signage OS entscheidende Verbesserungen der Web-Engine, die nun aufrüstbar ist, einschließlich aktualisierter Node.js-Unterstützung, sowie eine Handvoll neuer Funktionen. Es gibt neue und verbesserte APIs für die Display-Verwaltung, sowie allgemeine System- und Leistungsverbesserungen.

SignageOS hat die neuen Tizen-Funktionen bereits in die eigene Plattform integriert, um ihren „Screens on, eyes on“-Ansatz für Digital Signage beizubehalten und sicherzustellen, dass es keine Unterbrechungen bei den Installationen seiner Partner gibt.