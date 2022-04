Schwedens neues digitales Kulturzentrum Space Stockholm, das mit über 400 Gaming-Stations eines der größten eSports-Zentren der Welt ist, ist seit Ende 2021 ein neues Highlight für Digital Signage Fans. Hingucker ist die 19×5 Meter große 8K Samsung LED-Wand basierend auf 2.5mm IE025R-LED. Eine solche aufwändige gekrümmte LED-Wand im Haupttheater des Space, benötigt eine spezielle Konstruktion. Verantwortlich dafür zeichnet sich der schwedische Mount-Anbieter HI-ND die zusammen mit Creative Technology in nur wenigen Tagen die LED-Wall installiert haben.

Seit wenigen Tagen leuchtet nun auch eine LED-Deckenkonstruktion am Eingang zum Space Stockholm. Zur Eröffnung des Avicii Experience, einer digitalen Hommage an den schwedischen DJ Avicii, wurde auch der Eingangsbereich des Space fertiggestellt. Vom Boden bis zur Decke leuchten nun Samsung LED an einer absturzsicheren HI-ND Mount-Konstruktion.