Du willst aus einer spannenden, dynamischen Industrie berichten? Du willst deine Fähigkeiten crossmedial über mehrere Kanäle entwickeln? Dann komm zu invidis!

Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Volontariat in unserer Fachredaktion an. Die Ausbildung beträgt zwei Jahre.

Seit mehr als 15 Jahren berichtet invidis über die Digital Signage- und die DooH-Industrie und hat sich zum führenden Format in Europa entwickelt.

Wir schreiben vor allem über Displays und die damit verbundene Digitalisierung– zum Beispiel im Einzelhandel in der Außenwerbung und im Bildungsbereich die Zu unserem redaktionellen Portfolio gehören das Nachrichten-Portal www.invidis.de, unser Youtube-Kanal invidisXworld und das invidis Jahrbuch, das sowohl online als auch in Print erscheint.

In unserer Branche zeichnen wir uns als führende Beratung durch Thought Leadership aus. Wir organisieren Konferenzen und unterstützen Weltkonzerne auf dem internationalen Parkett.

Deine Aufgaben:

• Für den täglichen Newsletter schreibst du redaktionelle Beiträge anhand von Pressemeldungen und Netzfundstücken.

• Du führst Interviews und Hintergrundgespräche für exklusive Beiträge.

• Du bereitest Videos für unseren Youtube-Kanal redaktionell auf.

• Du arbeitest am Jahrbuch mit, einem hochwertigen redaktionellen Print-Erzeugnis.

• Du bist mit uns und für uns auf Messen sowie bei Kunden zu Besuch, um Live-Berichte und Hintergrundartikel zu erstellen.

Das bieten wir dir:

• Eine solide Ausbildung, inklusive vier Wochen externer Schulung (Akademie der bayerischen Presse)

• Eine einwöchige Hospitanz in einem anderem Unternehmen

• Ein kleines dynamisches Team, in dem du Platz für deine eigenen Ideen bekommst

• Die Möglichkeit von Teil-Home-Office

• Die Arbeit in einer spannenden, international ausgerichteten Branche, in der Online und Offline immer mehr miteinander verschmelzen

Das bringst du mit:

• Idealerweise redaktionelle Vorerfahrung

• Einen sicheren Umgang mit der deutschen Sprache und Orthografie

• Sicheres Englisch in Wort und Schrift

• Freude im Umgang mit anderen Menschen in einem internationalen Umfeld

• Grundsätzliche Reisebereitschaft

• Eine gute Selbstorganisation, auch in intensiven Phasen

• Freude im Umgang mit anderen Menschen in einem internationalen Umfeld

Willst du mit uns die Zukunft der Digital Signage-Branche redaktionell begleiten? Dann bewirb dich jetzt unter balthasar.mayer@invidis.com!