Vivitek, Anbieter visueller Präsentations- und Collaboration-Lösungen, gibt die Zusammenarbeit mit Systeam bekannt. Die Kooperation mit dem Distributor aus Oberfranken gilt für die DACH-Region und umfasst das gesamte Produktportfolio von Vivitek.

Die Partnerschaft umfasst somit den Vertrieb von Projektoren, Displays, Digital Signage-Lösungen und der Novoconnect-Familie für die drahtlose Zusammenarbeit. Die Vivitek-Produkte befinden sich ab sofort im Portfolio.

Systeam vertreibt eine breite Palette an IT-Markenartikeln, unter anderem aus dem Drucker- und VBM-Bereich. Das Unternehmen bietet dafür ein Vertriebsnetzwerk mit mehr als 6.500 aktiven Kunden in der DACH-Region.

Steigende Nachfrage an AV-Lösungen

„Wir sehen bei unseren Kunden eine steigende Nachfrage an AV- und Collaboration-Lösungen. Wir haben daher einen Partner gesucht, der unser Business in diese Richtung erweitert. Vivitek steht für hohe Qualität sowie innovative und intuitive Lösungen. Darauf legen auch wir viel Wert. So können wir unseren Kunden ab sofort auch im AV-Bereich ein weitreichendes Portfolio bieten“, erklärt Dominik Dütsch, Produktmanager von Systeam.

Nadja Zink, Regional Sales Manager EMEA von Vivitek, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Systeam ist ein Beispiel dafür, dass die Schnittmenge aus AV- und IT-Branche immer größer wird. Für Vivitek ist die Kooperation mit Systeam und seinem IT-Händlernetzwerk ein großer Gewinn. Gemeinsam können wir die Kundenanforderungen, die New Work und hybride Arbeitsweisen mit sich bringen, aus einer Hand erfüllen.“