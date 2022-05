Samsung Display, der Displayhersteller von Samsung Electronics, wird sein unrentables Geschäft mit Flüssigkristallbildschirmen im Juni nach mehr als 30 Jahren vollständig einstellen. Der lange erwartete Schritt des einstigen Panel-Marktführers kam, da die Preise für LCD-Panels ständig gesunken sind. Gegen die chinesischen Wettbewerber, die mit Hilfe staatlicher Subventionen und Steuererleichterungen ihre Marktdominanz ausbauen konnten, hatte Samsung Display keine Chance mehr. So berichtet es die koreanische Tageszeitung The Korea Herald am Montag.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia fielen die Preise für 43-Zoll-LCD-Panels von September 2021 bis Mai 2022 um 46 Prozent, während die Preise für 55-Zoll- und 65-Zoll-Panels im genannten Zeitraum um jeweils 34 Prozent zurückgingen.

Dies markiert das Ende von Samsungs drei Jahrzehnte währendem Geschäft mit LCD-TV-Panels. Einst war das Unternehmen der größte LCD-TV-Panel-Lieferant der Welt, nun ist der Marktanteil von Samsung Display allmählich von 22 Prozent im Jahr 2014 auf rund 2 Prozent in diesem Jahr geschrumpft.

Samsung Display verkaufte bereits vor einem Jahr die großen eignen LCD-Produktionsstätten in China an den Wettbewerb. Zukünftig setzt Samsung Display auf die Produktion von Quantum Dot Displays (QLED). Samsung Electronics kauft nun die LCD-Panels sowie gerüchteweise bald auch OLED-Panels von konzernexternen Lieferanten.

Interessanterweise werden Samsung The Wall MicroLED von Samsung Electronic in Eigenregie in Vietnam produziert und nicht durch das Schwesterunternehmen Samsung Display.