Nirgendwo war die Gänge voller als vor dem Messestand von Samsung. Hingucker ist eine 220“ 8k MciroLED – The Wall mit 0,63mm Auflösung.

Die neue MicroLED-Generation (IWB) ist sowohl 0,63mm als auch in 0.94mm erhältlich und bis zu 2.000 Nits hell. Verzichtet wird zukünftig auf die Bezeichungen The Wall for Business oder The Wall Luxury. Alle MicroLED-Lösungen einer Pixelpitchklasse der neuen IWB-Generation nutzen die gleichen LED-Panels – unterschieden wird nur bei der Box (die Videocontroller und Mediaplayer) beinhaltet. Die Snowbox bedient den professionellen Markt während die M-Box auf Entertainment ausgelegt ist.

Die neuen The Wall (IWB) MciroLEDs sind ausgestattet mit allen Feauters die man sich im Digital Signage wünschen kann, mit 120Hz Bildwiederholrate, HDR10/10+, LED HDR und AI-Scaling. The Wall ist in einer Vielzahl von Bildschirmgrößen verfügbar, von 110 Zoll (4k) bis hin zu 220 Zoll (8k).

“Die Micro-LED-Technologie wird die Zukunft der Display-Innovation bestimmen. Von der Luxusindustrie bis hin zum Hotel- und Gaststättengewerbe und der Reisebranche – das Potenzial von Micro LED ist grenzenlos und ermöglicht es Unternehmen, mehr zu erreichen“, sagte Hyesung Ha, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Die ISE ist die weltweit größte Messe ihrer Art, und wir freuen uns, unser erweitertes Angebot an The Wall vorzustellen. Die Technologie der nächsten Generation von The Wall wird Vorteile bieten, die alle Erwartungen übertreffen, jedes Unternehmen verändern und neue Möglichkeiten eröffnen.“

Die Gesamtgröße der Cabinets wurde vergrößert, so dass nur noch vier Cabinets installiert werden müssen, um den UHD-Screen zu konfigurieren. Das optimierte Gehäuse des Displays soll die Installation vereinfachen und die mechanische Qualität verbessern

The Wall All-in-One – Bequeme Installation für den Boardroom

Ebenfalls in Barcelona auf dem Samsung-Stand ist The Wall All-in-One (Modellname: IAB), die in drei verschiedenen Modellen erhältlich ist: 4K 146-Zoll, 2K 146-Zoll und 2K 110-Zoll. Die Standardauflösung von The Wall All-in-One ist ein 16:9-Formfaktor und somit ideal für Produktivitätstools wie Powerpoint, Excel & Co geeignet.

The Wall All-in-One – die auf der ISE nur im Hinterzimmer präsentiert wird – kommt mit einem „Pre-Assembled Frame Kit“ und baut auf wenige, große nur 49mm tiefe Cabinets. Die vorinstallierten Kits umfassen den internen Deko-Rahmen des Displays im 16:9-Format und die integrierte Media-Player-S-Box. Die All-in-One Screens können an der Wand oder auf Standfuß installiert werden und benötigen nur ein Stromkabel und ggfls. LAN.

Für größere Corporate-Installationen können zwei All-in-One (146“/4k) nebeneinander installiert werden um zwei Signalquellen in voller Auflösung nebeneinander anzuzeigen,