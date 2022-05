McDonald’s will zeigen, dass Diversity auf der Werte-Agenda des Unternehmens weit oben steht. Um den Pride-Month Juni einzuleiten, wird es in den QSR-Filialen schon jetzt bunt. Mit speziellen Pommes Frites und Gläsern in Regenbogen-Farben will der Konzern Vielfalt zelebrieren. Eine OoH-Kampagne im Kölner Stadtgebiet soll ein zusätzliches Zeichen setzen. Hier findet vom 1. bis 3. Juli 2022 der Christopher Street Day (CSD) statt. McDonald’s ist einer der Sponsoren des Festivals und will sein Engagement groß kundtun. Während des CSDs laufen auf digitalen und klassischen Werbeflächen in ganz Köln Spots, die die LGBTQ+-Bewegung unterstützen.

Der QSR-Gigant zeigt sich stolz, für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung einzustehen: „Als Unternehmen und Teil einer offenen Gesellschaft ist es uns wichtig, diese Werte auch nach außen zu tragen – sowie natürlich auch die bereits erzielten Erfolge in dem Bereich gemeinsam mit der LGBTQ+-Community zu feiern“, sagt Markus Weiss, Unternehmenssprecher von McDonald’s Deutschland. Auf die Kampagne lässt sich noch warten, die „Rainbow Sticks“ gibt es bereits jetzt auf den Menüs.