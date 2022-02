Im Januar startete die invidis-Redaktion die Arbeiten für die neueste Auflage des invidis Jahrbuch – bereits die 13. Ausgabe der invidis-Branchenbibel. Das Jahrbuch 2022 wird erstmals Rankings für alle wichtigen europäischen Märkte beinhalten. Viele neue Tabellen und Übersichten sind zurzeit in der Recherche.

Im Rahmen des Titelthemas „Digital Signage – Business Critical“ berichtet das invidis-Team über die wichtige Rolle von Digital Signage in Quick-Service-Restaurants, in der Produktion und in der Logistik, an Flughäfen, im Kino und am Arbeitsplatz. Aufgrund der gestiegenen Bedeutung von Digital Signage liegt ein Fokus des neuen Jahrbuchs auch auf IT-Security und Zertifizierung.

In den kommenden Tagen verschicken wir die Fragebögen und Übersichten zu den Mediadaten. Die verbreitete Auflage liegt bei mehr als 30.000 Exemplaren – die gedruckte Auflage des aktuellen Jahrbuchs 2021 – Green Signage verteilen wir auch wieder auf der ISE im Mai.