Gewista gibt bekannt, dass Coca-Cola auf die programmatisch buchbaren, digitalen Out-of-Home-Werbeflächen des österreichischen Außenwerbers setzt. Home24 fungierte vorab als exklusiver Test-Partner.

Gewista-CEO Franz Solta kommentiert: „Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv an der Markteinführung von ‚programmatic ooh by Gewista‘ in Österreich gearbeitet und sind nun unglaublich stolz, mit Coca-Cola und home24, einem der größten Online-Möbelunternehmen in Europa, gemeinsam die ersten beiden Kampagnen präsentieren zu können. Damit gehen wir einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung des Out-of-Home-Marktes und können unseren Kundinnen und Kunden neue, innovative und vor allem sehr attraktive Werbemöglichkeiten anbieten.“

Werbung für Coke Zero

Die aktuelle Coca-Cola Out of Home-Kampagne ist die erste programmatic-ooh-Kampagne bei Gewista. Der Getränkekonzern erhofft sich einen reichweitenstarken Kampagnenstart für das Produkt Coke Zero. „Unsere Zero- und Light-Varianten sind nicht nur bei der jungen Zielgruppe beliebt, sondern stellen unser größtes Wachstumspotential im Portfolio dar. Gemeinsam mit Mediacom suchen wir seit fast zwei Jahrzehnten immer wieder neue Wege, unsere Konsumenten zielgenau anzusprechen. In den digitalen Kanälen sind wir großteils programmatisch unterwegs und freuen uns, dass wir diese Möglichkeit nun auch im Digital Out-of-Home-Bereich haben“, sagt Anuscha Kapdi von The Coca-Cola Company.

Vorab holte sich Gewista vorab international erfahrenen Support: Home24 fungierte vor dem Start mit Coca-Cola als exklusiver Pre-Launch-Test-Partner und prüfte gemeinsam mit ihrer DSP Splicky Gewista-Technologie und -Prozesse. Madlen Siegling, Team Lead Programmatic Display von home24, erläutert: „Innovationen stehen bei home24 seit jeher ganz oben auf der Agenda und sollen in unsere Performance einzahlen. Wir haben bereits viele Erfahrungen mit Programmatic OoH in Deutschland und der Schweiz sammeln können, die wir jetzt in Österreich nutzen wollen. Ein wesentlicher Gewista-USP ist die umfangreiche Daten-Fokussierung – das zielgruppenorientierte Targeting schafft hochwertige Reichweiten. Das macht programmatic ooh by Gewista zu einem internationalen Aushängeschild und wird in vielen Ländern in puncto Digitalisierung als Vorbild dienen.“

Viooh nun in 16 Märkten

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns Coca-Cola als First Mover entgegenbringt, und wir danken zudem unserem wertvollen Partner home24. Die beiden Kampagnen zeigen eines sehr deutlich: Wir haben eine spannende digitale und vor allem wegweisende OOH-Zukunft bei Gewista vor uns“, kommentiert Gewista Chief Sales Officer Andrea Groh zu den ersten programmatischen Kampagnen.

Gewista nutzt die Viooh-SSP. Diese war bereits in 15 Märkten aktiv und ist mit Gewista nun in 16 Märkten tätig, wobei weitere Markteinführungen in Kürze folgen werden.

Durch die Nutzung der SSP von Viooh und dem Zugang zu marktführendem OoH-Inventar von Gewista soll diese neue Partnerschaft mehr Werbetreibenden, wirkungsvolle, datengesteuerte DooH-Kampagnen in ganz Österreich ermöglichen.

Dieses neue Angebot ermöglicht es Werbetreibenden in diesem Markt auch, trigger-basiertes Buying für programmatische DoH-Kampagnen zu nutzen, indem sie zum Beispiel Daten zu Standort, Wetter und Umgebungsbedingungen verwenden. Das bedeutet, dass Kampagnen angepasst oder nur angezeigt werden können, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Florian Wagner für Programmatic verantwortlich

„Wir freuen uns sehr, unser programmatisches Digital Out of Home-Angebot in Österreich in Partnerschaft mit der Gewista ankündigen zu können“, sagt Jean-Christophe Conti, CEO von Viooh. „Durch die Nutzung von Vioohs SSP und den Zugang zu führendem OoH-Inventar wird dieses programmatische Angebot Werbetreibenden in diesem Markt ermöglichen, qualitativ hochwertige, zielgerichtete und flexible DooH-Kampagnen in ganz Österreich zu erstellen – und letztendlich ihre OoH-Medienausgaben viel effizienter zu gestalten.“

Verantwortlich für den Launch von „programmatic ooh“ in Österreich ist der Digital-Experte Florian Wagner, der den vor wenigen Monaten neu gegründeten Bereich „Data & Programmatic Strategy“ bei Gewista leitet.