Seit 16 Jahren veranstaltet invidis zusammen mit Partnern den Digital Signage Summit. Die 44. Konferenz steht am 6-7. Juli auf dem Kalender. Endlich wieder ein persönliche Konferenz ganz ohne Zoom und Teams. Mit 400 Teilnehmern war die DSS ISE Barcelona Anfang Mai bereits eine erfolgreiche Generalprobe – in fünf Wochen sind wir auch wieder zurück in München.

Neben Branchengrößen bieten wir erstmals auch Start-ups und Unternehmen mit bemerkenswerten Innovationen die Möglichkeit auf der DSS Europe zu präsentieren. Dazu errichten wir eine neue Innovationsbühne in der Palmenhalle des Hilton. Eine großartige Möglichkeit neue Lösungen der versammelten europäischen Digital Signage Branche zu präsentieren.

Die Teilnahme ist kostenlos für von invidis ausgewählte Unternehmen. Kontakt: Markus.Deserno@invidis.com