Dynascan ist heute der einzige weltweit tätige Displayanbieter, der sich ausschließlich auf High-Brightness-Digital Signage spezialisiert. Auch wenn möglicherweise koreanische Wettbewerber mehr High-Brightness-Displays verkaufen, so sieht Dynascan-CEO Alan Kaufman sein Unternehmen technologisch in der Pole Position. „Im Gegenteil zu anderen Anbietern entwickeln wir unsere Digital Signage-Produkte konsequent von Beginn an als High-Brightness-Displays. Wir sind die Spezialisten.“ Bei anderen Herstellern sind sonnenlichttaugliche Displays eine Weiterentwicklung bestehender Screens.

Der alleinige Fokus auf High Brightness zeigt sich im Langzeitbetrieb. „Unsere sonnenlichttauglichen Displays verlieren nach fünf Jahren weniger als 10 Prozent ihrer Leuchtkraft“ – eines der wichtigsten Themen bei den mit extrem hellen Backlights ausgerüsteten Spezialdisplays. Weil es recht einfach ist, hohe Helligkeiten zu Installationsbeginn zu liefern, verlieren viele Displays über die Laufzeit schnell an Leuchtkraft.

Green Signage

Neben der Helligkeit ist das Hitzemanagement für die Langlebigkeit der Displays enorm wichtig. Ob hinter dem Schaufenster oder ungeschützt im öffentlichen Raum freistehend, sonnenlichttaugliche Digital Signage-Screens müssen extreme Temperaturen aushalten. „Die Ableitung der Abwärme bedarf Hightech-Engineering wie Spezialaluminium, das sonst nur in der Luftfahrt eingesetzt wird.“ Damit erzielt Dynascan auch sonnenlichttaugliche Digital Signage-Lösungen, die erheblich weniger Strom verbrauchen als getrennt entwickelte Display-Stelen.

Besonders stolz ist man bei Dynascan auf die neuen Outdoor-Screens. die speziell für den DooH-Einsatz an ÖPNV-Haltestellen entwickelt wurden. Die 86“- und 75“-Displays sind komplett abgekapselt von äußeren Einflüssen und werden über zwei getrennte Kühlkreisläufe thermisch geregelt. Dynascan scheint mit der neuen Serie den Nerv der DooH-Branche getroffen haben, „denn das Interesse der Netzwerkbetreiber ist riesig“.

Die Outdoor-Spezialisten von Dynascan sind nicht die ersten, die dedizierte DooH-Lösungen mit vollem IP- und Vandalismus-Schutz entwickelt haben. Der Display-Militärspezialist LG MRI bietet seit mehr als zehn Jahren ähnliche Lösungen an – doch zu atemberaubenden Preisen. Dynascan sieht sich mit der komplett neu entwickelten DooH-Serie bestens positioniert. „In der Neuentwicklung steckt unser Know-how der letzten 15 Jahre. Dynascan entwickelt keine Outdoorstele um einen Screen herum, sondern der Screen ist von Tag eins für den Outdooreinsatz ausgelegt.“ Dynascan bietet die neue Outdoorserie sowohl als doppelseitige Lösung oder als einfachen Screen mit CLP-Posterrahmen auf der Rückseite.

Sweet Spot Touchscreen

Auch kleinere doppelseitige 65“-Screens mit Touchscreen sind bei Dynascan-Kunden besonders für Smart City-Projekte gefragt. „Die Revitalisierung der Innenstädte steht weltweit seit der Pandemie auf der Agenda. Dazu investieren viele Smart-City-Anbieter auf digitale Stadtteil-Marketing Touchpoints, um stationäre Einzelhändler zu fördern. „DooH-Screens kombiniert mit Touchscreens und Sensoren treffen genau den Smart-City-Nerv der Zeit.“

Inspiriert von Disney

Dynascan startete … als ein LED-Spezialist im Retail. DV-LED war damals die einzige Visual Solution mit ausreichend Helligkeit für Installationen mit direkter Sonneneinstrahlung. Doch Walt Disney suchte für seine Stores eine Lösung mit besserer Auflösung, Fine Pixel Pitch LEDs waren damals noch ein ferner Traum. So machte sich Dynascan an die Arbeit, um Lösungen für sonnenlichttaugliche Displays zu entwickeln. Geboren war der erste Highbrightness Digital Signage-Spezialist.