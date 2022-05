Mit Beginn der Hochbauarbeiten feierte Samsung Electronics am Dienstag gemeinsam mit den Projektpartnern OFB Projektentwicklung und Art-Invest Real Estate die Grundsteinlegung für die neue Deutschlandzentrale des Unternehmens. Ab Mitte 2024 werden mehr als 800 Mitarbeitende dann ihre neuen Büros im Eschborn Gate in der Frankfurter Straße 2-8 beziehen können.

Dafür hat Samsung rund 17.600 m² Büroflächen im 16-geschossigen Hochhaus samt angrenzendem sechsgeschossigen Flachbau angemietet. Das Gebäude bietet breite Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für hybrides, flexibles Arbeiten auch in virtuellen Teams. Die neuen Raumkonzepte nutzt Samsung gezielt, um moderne Arbeitskonzepte auszuweiten. So sollen laut Samsung „offene Konzepte und frei Platzwahl dabei helfen, Barrieren zu überwinden, Unkonventionelles zu wagen und die Lust auf Neues anzufachen.“

Von Schwalbach vor die Tore Frankfurts: mit der Grundsteinlegung für das Eschborn Gate rückt der Umzug von Samsungs neuer Deutschlandzentrale ein ganzes Stück näher. Läuft alles nach Plan, werden die Mitarbeitenden ab Mitte 2024 die neuen Räumlichkeiten nutzen und beziehen können.

„Die Grundsteinlegung heute markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für den Umzug unserer Deutschlandzentrale von Schwalbach nach Eschborn“, sagt Wolfgang Limmer, Director Management Support der Samsung Electronics GmbH. „Wir freuen uns auf einen sichtbaren Standort mit modernerer Arbeitsumgebung, die uns Freiräume für hybrides, mobiles Arbeiten erschließt und viel Platz für Begegnungen bietet.“

Die angemieteten Büroflächen für die neue Deutschlandzentrale in der Frankfurter Straße 2-8 sind verteilt auf ein 16-geschossiges Hochhaus sowie einen unmittelbar angrenzenden Flachbau. Diese befinden sich auf einem rund 30.000 m² großen Grundstück und sind Teil des Eschborn Gate, einem modernen Gewerbequartier mit mehreren Baukörpern und einer Bruttogeschossfläche von mehr als 50.000 m². Es liegt sehr verkehrsgünstig am Eingang des Gewerbegebiets Süd in Eschborn und nur einige Kilometer von der aktuellen Unternehmenszentrale entfernt.

Die neue deutsche Samsung- Zentrale wurde gemeinsam mit der OFB Projektentwicklung und Art-Invest Real Estate konzipiert. Die Büroflächen sind flexibel nutzbar und werden bis ins Detail auf die Bedürfnisse von Samsung zugeschnitten. Samsung strebt zudem eine Zertifizierung mit dem höchstmöglichen LEED-Status an, die an Gebäude mit besonders nachhaltiger Bauweise vergeben wird. „Wir wollen unsere Mitarbeiter inspirieren – und das fängt schon bei der Arbeitsumgebung an“, erklärt Nina Hoehmann, Director HR bei Samsung Electronics GmbH. „Wir bieten Technologien an, die Menschen das Leben und Arbeiten besser und einfacher machen sollen. Diesen Geist sollen unsere Mitarbeitenden auch täglich leben können. Sie werden dazu auch von Beginn an in die Gestaltungsprozesse mit einbezogen.“ Das neue Gebäude bietet dann variable Arbeitsumgebungen, die Hybrid Work unterstützen, inklusive Rückzugsorten, Kommunikationsmöglichkeiten und Freiräumen, die zu Begegnungen mit Kollegen, Partnern und Kunden einladen.