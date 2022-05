Green Farming Rewe-Markt wird "Store of the Year"

Im Mai 2021 eröffnete Rewe einen neunen nachhaltigen Supermarkt-Prototypen: den Green-Farming-Markt in Wiesbaden-Erbenheim. Mit diesem Pilotprojekt definierte Rewe das Konzept des Lebensmitteleinzelhandels neu: Das Unternehmen vereinte somit Handel und Produktionsstätte an einem Ort. Es ist der erste Supermarkt in Europa mit eigener Dachfarm. Ein Jahr nach der Eröffnung wird das Projekt nun mit dem Preis „Store of the Year 2022“ vom Handelsverband Deutschland in der Kategorie „Food“ ausgezeichnet.

Einzelhandel wird zum Erzeuger

Mit dem Green-Farming-Markt verwirklichte der Lebensmittelkonzern seine Vision, den Supermarkt der Zukunft von Grund auf neu zu denken. Der Pilotmarkt in Wiesbaden verbindet eine nachhaltige Bauweise mit eigenem Urban-Farming-Projekt, wo Fische und Kräuter gezüchtet werden. Die erzeugten Lebensmittel werden deutschlandweit in Rewe-Märkten vertrieben. Kernelement des Gebäudes ist heimisches Nadelholz. Säulen aus gestapelten Hölzern bilden die Tragwerkskonstruktion für die gläserne Dachfarm, die vom Berliner Start-up ECF Farmsystems betrieben wird. Hier wachsen mittels Aquaponik jährlich 800.000 Basilikumpflanzen, die als Dünger Ausscheidungen der Fische erhalten, die Rewe vor Ort züchtet.

Prototyp für nachhaltige Supermärkte

Der Pilotmarkt soll als Prototyp für eine neue Generation nachhaltiger Rewe-Märkte dienen. Aktuell wird der Green-Farming-Markt hinsichtlich möglicher Verbesserungen analysiert. Ziel ist ein Standardkonzept, das sich in Form eines Baukastens an unterschiedliche Standorttypologien anpassen lässt. Die wirtschaftlichen Ziele erfüllt der Markt nach eigenen Angaben schon jetzt.

Laut Peter Maly, Rewe Group Bereichsvorstand, ist das klassische Supermarkt-Konzept nicht mehr zeitgemäß: „Die kundenorientierte Aufgabe eines Vollsortimenters wandelt sich aktuell vom monofunktionalen Lebensmittelmarkt hin zu einem multifunktionalen Dienstleister rund um Lebensmittel.“ Ein zukunftsfähiger Supermarkt müsse mehr konzeptionelle Bausteine vereinen: digitale Services wie Abhol- und Paketstationen, Sortimentserweiterungen für Convenience, regionale, vegane und Bio-Produkte und gastronomische Angebote.

Der Handelsimmobilienpreis „Store of the Year“ wird jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE) in den Kategorien Food, Fashion, Home/Living, Out of Line und Concept Store an neu eröffnete oder umgebaute Handelsbetriebe verliehen. Beurteilt werden Innovationsgrad, Kundennutzen, Wertschöpfungspotenzial, Erlebniswert, Leitbildfunktion und Alleinstellungsmerkmal.