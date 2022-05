Es bezeichnet sich als größtes Nachhaltigkeitsfestival: Mehr als 100 Aussteller aus Politik und Wirtschaft präsentieren auf dem Greentech Festival (GTF) von 22. bis 24. Juni 2022 im Berliner TXL ihre grünen Ideen. Über drei Tage wird der ehemalige Flughafen Tegel zu einer Plattform für Wissensaustausch und Inspiration. Das bedeutet: Ausstellungen, Konferenzen und Awards rund um nachhaltige Technologien. Im Fokus stehen dieses Jahr Zukunftskonzepte, die zur Energieunabhängigkeit beitragen – auch ein wichtiges Anliegen der Digital Signage-Branche.

Mit dabei ist unter anderem Audi, Deutsche Bahn, Mini, Ströer, Google und Huawei. Auf dem Programm stehen auch Diskussionen, Panels und Speaker mit Toughtleadern im Bereich Green Tech. Bei den Green Awards werden die fortschrittlichsten Projekte weltweit ausgezeichnet. Gegründet wurde das GTF von Ex-Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg, Marco Voigt und Sven Krüger. Wie letztes Jahr wird das Festival im Herbst auch in New York, Singapur und London stattfinden.

Energieunabhängigkeit im Vordergrund

Mit dem Krieg in der Ukraine und der einhergehenden Gefährdung von Energieimporten rückt die Frage der Stromversorgung – auch für die Digital Signage-Branche – immer mehr in den Vordergrund. Je knapper die Ressourcen, desto innovativer muss die Technologie werden. Das GTF will einen Beitrag dazu leisten und bietet zukunftsfähigen Konzepten unter anderem zur Energiespeicherung eine Bühne. Eines der diesjährigen Highlights: die solarbetriebene Kompaktbatterie von Axsol. Eine Vorgängerversion dieses Produkts konnte schon die Stromversorgung in Krankenhäusern während der Ebola-Krise vor Ausfällen sichern.

Auch Beton wird ein Thema sein. Auf die Herstellung des Baumaterials entfällt ein großer Teil der globalen Treibhausgasemissionen. Die heutige Produktion nachhaltiger gestalten will das Startup Ecolocked mit einem skalierbarem Dekarbonisierungskonzept für Beton. Neben Energie zeigt das GTF, wie Mobilität, Infrastruktur, Finanzen und Lifestyle grüner gestaltet werden können.

Mit Ströer wird auch ein dediziertes DooH-Unternehmen an dem Festival teilnehmen. Dass in diesem Sektor grünere Produkte und Konzepte in Zukunft immens wichtig werden, hat sich bereits in den vergangenen Jahren gezeigt. Lösungen wie Insektenhotels auf Verkehrsmöbeln können dafür nur ein Anfang sein.