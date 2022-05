Nach der Messe ist vor der Messe – für die Digital Signage Branche und invidis geht es nach der ISE-Premiere nun Schlag auf Schlag weiter. Nächster Stopp ist die Infocomm 22 in Las Vegas und Anfang Juli die DSS Europe in München. invidis ist selbstverständlich auch in Las Vegas vor Ort und wird von der Infocomm berichten, aber auch von den neusten Digital Signage Projekten in New York City und aus San Francisco.

Im Las Vegas Convention Center wird es wieder voll – Avixa erwartet zur IC22 mindestens 20.000 Besucher und etwa 525 Aussteller auf 28.000 m² Nettoausstellungsfläche. Zum Vergleich: auf der letzten normalen Infocomm im Jahr 2019 kamen 44.000 Besucher und 950 Aussteller zeigten ProAV und Digital Signage Lösungen. Auch die Infocomm ist – wenig überraschend – noch nicht wieder auf Vorkrisen-Niveau, aber es wird auch keine Geistermesse.

Avixa SVP Live Events Rochelle Richardson – die Mike Blackman von Nordamerika – spricht von konservativen Prognosen für das Juni-Event. Die Registrierungszahlen sind in den letzten Wochen stark angestiegen – analog wie bei anderen Messen. Im Sixteen-Nine Gespräch erklärt Richardson auch, dass es trotz der zeitlichen Nähe fast kein Kannibalisierungseffekt zwischen ISE und Infocomm gegeben hätte.

Insgesamt gibt es laut Avixa etwa 150 Unternehmen der 525, die Digital Signage als Kernprodukt oder -dienstleistung bezeichnen. Allerdings sind nicht alle von ihnen reine Digital Signage-Unternehmen.

Die Digital Signage Federation unterstützt Avixa bei der D=Sign 2022 Konferenz. Die D=SIGN umfasst eine Reihe von Vorträge über zwei Tage. Am 7. Juni findet außerdem ein vom DSF und AVIXA organisierter Mixer statt. Laut AVIXA können sich qualifizierte Teilnehmer, die im Bereich Digital Signage arbeiten, dafür anmelden. Wenn Sie sich qualifizieren, wird Ihnen der Empfang während der Online-Anmeldung angeboten.

Am 8. Juni findet ein Market Insights Lunch statt, die von Florian Rotberg von invidis zusammen mit Dave Haynes moderiert wird.