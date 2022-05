Endlich Showtime! Die Aussteller stehen mit ihren neuen Produkt-Highlights bereit. Parallel gibt es heute schon eine Reihe spannender Konferenzen. In den Showfloor Lounges und Tech Demonstration Areas halten die Hosts Podiumsdiskussionen und Live-Demos ab. Außerdem laden Avixa und Cedia Professionals zu Weiterbildungsseminaren ein. Hier alle Events des Tages.

10:00 Uhr: Eröffnungszeremonie (Südeingang)

Führende Vertreter der ISE, Avixa und Cedia durchschneiden feierlich das rote Band und eröffnen die Hallen.

Konferenzen

10:30 – 14:30 Uhr: Control Rooms Summit (ISE Conference Stage, Halle 5)

Wie geht man bei der Planung eines neuen Kontrollraums vor? Um intelligente und sichere Städte zu schaffen, müssen sich auch die Kontrollräume an den technischen Fortschritt anpassen. Der Control Rooms Summit diskutiert mit Experten neue Modelle.

10:30 – 14:00 Uhr: Talent Knowledge Summit (Projection Dome, Halle 5)

Der Motor für Innovation, Anpassung und Wachstum sind die Mitarbeiter. Wie können Unternehmen Talente für sich gewinnen und an sich binden? Diesen und weiteren Fragen widmen sich Spezialisten für Wissens- und Talentmanagement.

15:00 – 19:00 Uhr: Smart Workplace Summit (ISE Conference Stage, Halle 5)

Was macht einen intelligenten Arbeitsplatz aus? Wie können Büros für die Rückkehr aus dem Home Office attraktiver gestaltet werden? Zusammen eröffnen die IT- , die AV-Branche und das Facility Management neue Lösungen für Trends wie Hybrid Work.

Show-Events

15:00 Uhr: Rise Live

Das offizielle ISE-TV-Programm: Die 30-minütige Fernsehsendung wird an jedem Messetag um 15:00 Uhr ausgestrahlt. Nachrichtensprecherin Nadira Tudor und TV-Moderatorin Rosie Tapner liefern ausführliche Analysen und Kommentare vom Showfloor und den Konferenzen. Das Programm kann über den Browser oder die ISE-App gestreamt werden.

Heute am Dienstag wird zudem invidis-Experte Florian Rotberg mit dabei sein, um das Rise-Live-Publikum auf den neuesten Stand der Digital Signage-Technik zu bringen.

18:00 Uhr: Opening Keynote: Refik Anadol (ISE Conference Stage, Halle 5)

Medienkünstler Refik Anadol hält die Eröffnungsrede der ISE 2022 mit dem Titel „Exploring the Heritage of Tomorrow“. Er ist Pionier auf dem Gebiet der Ästhetik von Daten und maschineller Intelligenz. Sein Studio in Los Angeles produziert immersive Digital-Art-Projekte, die bereits in mehr als 50 Städten auf sechs Kontinenten gezeigt wurden. Refik Anadol sagt, dass er für seine Kunstwerke „Daten als Pigment verwendet und mit Hilfe von Maschinenintelligenz mit einem denkenden Pinsel malt“.

21:00 – 23:00 Uhr: I-Rise Projection Mapping bei der Fira Montjüic (Plaça d’Espanya)

Eines der Highlights der ISE 2022: das Projection-Mapping-Event I-Rise des Flaix Studios aus Barcelona. Die gigantische Videoinstallation wird auf der Plaça d’Espanya von Montag bis Donnerstag in einer zweistündigen Schleife gezeigt. Das Kunst-Projekt greift Emotionen auf, die den Wandel durch die Corona-Krise begleiten: Hoffnung, Regeneration und Erneuerung.

Panels/ Podiumsdiskussionen

15:00 – 16:30 Uhr: Panel: Immersive Shows (Projection Dome, Halle 5)

Das katalanische Cluster für audiovisuelle Medien stellt die spektakulärsten immersiven Shows und Events auf der ganzen Welt vor. Die Unternehmen Lavinia, Sono, NEP und Onionlab erklären, wie diese interaktiven Erlebnisse mit VR, AR, virtuellen Sets und 3D-Mappings kreiert werden.

16:00 – 17:00 Uhr: Women in Live Music Panel (WILM Lounge, Halle 5)

„Wo sind die Frauen im Vertrieb und in der Forschung/Entwicklung?“ Auch heute noch, im Jahr 2022, ist es für die Branche schwierig, Frauen für verschiedene technikbezogene Positionen zu gewinnen. In der Podiumsdiskussion erklären erfolgreiche Frauen der Branche, was die Unternehmen tun können, um weibliche Talente für sich zu gewinnen.

17:00 – 17:50 Uhr: Panel: Museums in the Age of Metaverse (Projection Dome, Halle 5)

Früher konnten historische Artefakte nur in statischen Vitrinen oder über Seilbarrieren betrachtet werden, heute können sie mit Hilfe von AV-Technologien interaktiv erkundet werden. Wie der digitale Wandel Museen verändert, wird in der Podiumsdiskussion untersucht.

Weiterbildung

Cedia Education (Cedia-Stand, Halle 2)

Cedia bietet ein persönliches Weiterbildungsprogramm, von Fachleuten aus der ganzen Welt geführt. Teilnehmer haben die Möglichkeit, neue Qualifikationen zu erlernen und die Cedia-Prüfungen vor Ort zu absolvieren.

Avixa: CTS Testing & CTS Walk-In Centre: ‚Ask the Trainer‘ (Dienstag & Mittwoch) (Avixa-Stand, Halle 7)

Bei Avixa kann die CTS-Prüfung in englischer, spanischer und deutscher Sprache abgelegt werden. Im Walk-In Centre beraten Experten und Ausbilder.

AV Experience Zone (Halle 5)

Hier werden neue Trends der AV-Branche in spanischer Sprache gezeigt. Eine Anmeldung zum Programm wird empfohlen.

Show Features

Zudem gibt es Sonderflächen, die über die gesamte Dauer geöffnet haben und sich einem bestimmten Thema widmen.

Retail Showcase/ Digital Signage Boulevard (Halle 6)

Am neuen Digital Signage-Boulevard werden weltweit führenden Digital Signage- und DooH-Technologien. Der Retail Showcase – von invidis consulting, econocom und 99sensors organisiert – ist speziell für das digital-physische Einzelhandels-Erlebnis entwickelt.

ISE Sound Xperience Zone (5 min von Halle 5)

Eine Kollaboration der ISE mit dem Eventos Filmax Cinema Gran Via – die Sound Xperience Rooms befinden sich wenige hundert Meter von der Halle 5. Besucher erwartet hier ein besonderes Audio-Erlebnis: Die Räume sind mit Dolby Digital Cinema Surround Sound-Prozessoren und High-End-Projektoren von Barco ausgestattet.

Discovery Zone (Halle 5)

Die Discovery Zone ist DER Ort, um neue Technologien und das Potenzial für eine Zusammenarbeit zu entdecken. Unter anderem Drone Pixel by Ehang und Rapidmooc stellen hier aus.

Open Innovation Challenge (Catalonia Pavilion, Stand 4A150)

Acht verschiedene Unternehmen sind auf der Suche nach Lösungen für Geschäftsprobleme. In der Open Innovation Challenge können Technologieanbieter in sieben Kategorien mit ihren neuen Lösungen in den Wettbewerb gehen.

Influencer Lounge (Halle 2)

Erstmals gibt es auf der ISE eine Lounge für Content Creators und Social-Media-Trendsetter – mit Podcast-Kabine, Selfie-Wand und Fotokabine ausgestattet.