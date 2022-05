+++ 03 Mai 2022 | 17:26 h +++

Spaniens Digital Signage Anbieter sind mit wenigen Ausnahmen kaum bekannt. invidis präsentiert einen ersten Marktüberblick über das Who-is-Who in Spanien

+++ 03 Mai 2022 | 17:01 h +++

Samsung präsentiert auf der ISE 2022 erstmals Flip-Pro – die professionellen Flips mit ordentlich Rechenpower für Videokonferenzen & Co. In einem ersten Werbefilm präsentiert Samsung bereits die Vorzüge

+++ 03 Mai 2022 | 15:06 h +++

Willkommen zurück zum invidis News-Ticker – in einer Woche öffnet die ISE 2022 ihre Tore und das invidis ist live vor Ort dabei. Für die meisten Aussteller und Besucher wird es die erste ISE in Barcelona sein, auch wenn es im vergangenen Jahr bereits eine Mini-ISE unter Covid-Bedingungen stattfand. Eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit

+++ 03 Mai 2022 | 15:05 h +++

Sommerstimmung in Barcelona – in nur wenigen Tagen baut der globale Digital Signage Zirkus seine Zelte in Barcelona auf. Es wird auch wieder Zeit – nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung. Mit dabei sind über 800 Aussteller und ein paar zehntausend Fachbesucher.