Es ist einer der größten und modernsten Messestandorte in Europa: Die Gran Via ist das neue Messegelände in Barcelona und neue Heimat der ISE. Mit einer speziell angepassten Messearchitektur und einer fortschrittlichen Wegeleitung steht das Gelände für Übersicht beim Messebesuch und ermöglicht der ISE in Zukunft gute Wachstumschancen.

Die Gran Via verfügt über acht Hallen, die durch einen Gang verbunden sind, der teilweise auch über den Dächern läuft.

Der von Toyo Ito, dem Gewinner des Pritzker-Architekturpreises, entworfene Veranstaltungsort liegt zwischen Barcelona und L’Hospitalet del Llobregat, ganz in der Nähe des Flughafens und mit Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz.

Location Gran Vía Venue

Av. Joan Carles I, 64

08908, L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Spain 3 km vom historischen Stadtkern, 13 km vom Flughafen El Prat International Airport

Anreise für die ISE

Eingänge: South und West Entrance

vom Flughafen: mit Taxi oder Metro L9 nach FIRA, Ausgang führt in das Innengelände der Messe am South Entrance – Fahrtzeit 20 min

vom Bahnhof SANTS ESTACIÓ: mit Taxi oder Metro L3 nach ESPANYA und Metro L8 nach EUROPA | FIRA

TMB Metro: L9: FIRA am South Entrance, EUROPA | FIRA am East Entrance L10: FOC am North Entrance

TMB Bus: H12, V1, 46, 65 und 79

FGC (Regional-Zug): L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 und R60 nach EUROPA | FIRA

Freie Fahrt mit der ISE Mit dem Messe-Ticket bekommen Besucher einen Free Travel Pass, der für das gesamte TMB Metro- und Busnetz vom 10. bis 13. Mai gilt. Den Travel Pass gibt es ab Montag, dem 9. Mai um 14 Uhr an den Info-Punkten am Süd- und Osteingang im Messegelände.

Der neue Standort in Barcelona bringt auch lokalspezifische Eigenheiten mit sich: Auch Spaniens Fachpublikum ist eher zu späten Stunden aktiv; daher geht die ISE 2022 in der Regel bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten der ISE Dienstag, 10. Mai: 10:00 – 19:00 Uhr Mittwoch, 11. Mai: 10:00 – 19:00 Uhr Donnerstag, 12. Mai: 10:00 – 19:00 Uhr Freitag, 13. Mai: 10:00 – 16:00 Uhr

Hallenverteilung & Stände

6 Tech-Zonen sind auf 5 Hallen verteilt. In den Zwischenzonen der Hallen befinden sich Catering-Stände und Sitzmöglichkeiten.

Halle 2: Unified Communications & Education Technology, Residential & Smart Building

Halle 3: Multi-Technology

Halle 4: Multi-Technology

Halle 5: Konferenz-Location für DSS ISE & Keynotes

Halle 6: Digital Signage & DooH

Halle 7: Audio, Lighting & Staging

Filmax Cinema Gran Vía: Sound Xperience Zone

Der ISE Exhibitor Navigator ist auf der Website von Integrated Systems Europe zum Download verfügbar.