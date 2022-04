Die ISE 2022 bietet nach zwei Pandemiejahren in Barcelona wieder großes Kino. Nicht nur mehr als 800 Aussteller und volle Messehallen sondern auch Keynotes mit Digital-Weltstars, Immersive Experiences und Projection Mapping in der Innenstadt von Barcelona. Der Ausweichtermin Mai bietet dieses Jahr noch mehr Möglichkeiten die ganze Stadt in das ISE-Programm zu integrieren. Die Stadt wird zur digitalen Leinwand.

Im Fokus steht nicht nur die Technologie die Digital Signage, digitale Kunst und immersive Experiences ermöglicht sondern auch die Anwendungen und Installationen selber. Anhand von drei Projekten vor Ort werden ISE-Besucher atemberaubende immersive Erlebnisse selber erleben können.

Eröffnungs-Keynote: Refik Anadol: „Erforschung des Erbes von morgen“ 10. Mai

Der Medienkünstler und Pionier der datengenerierten Videokunst Refik Anadol wird die Eröffnungs-Keynote auf der ISE 2022 halten. Anadol malt mit einem denkenden Pinsel, visualisiert Daten und erweitert die Möglichkeiten von Architektur.

Anadol hat mit „Heritage of Tomorrow“ ein digitales Kunstwerk geschaffen, das von der Fassade der Casa Batlló und dem Werk Antoni Gaudís inspiriert ist. Es zeigt die verschiedenen kreativen Möglichkeiten der Kombination von digitalen Bildern, Big Data und künstlicher Intelligenz und erkundet neue Wege, um der Öffentlichkeit digitale Kunst näher zu bringen.

Tag 2 Keynote: Alan Greenberg: „Immersive Unterhaltung der nächsten Generation“ 11. Mai

Als CEO von Illuminarium leitet Alan Greenberg ein Team, das die nächste Generation der immersiven Unterhaltung entwickelt. Mit digitalen immersiven Erlebnissen in Großstädten auf der ganzen Welt entwickelt Illuminarium 360° Sinneserlebnis. Greenberg berichtet in seiner Keynote über technische Herausforderungen bei der Entwicklung von Immersive Experience Entertainment und gibt ein Ausblick in die nächste Generation des immersiven Entertainments.