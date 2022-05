Sharp NEC Display Solutions Europe stellt auf der ISE 2022 in Barcelona das neueste Modell seiner UM-Serie von Ultra-Short-Throw Projektoren vor: den NEC UM504HL. Durch das Ultra-Short-Throw-Objektiv kann dieser auch aus sehr geringer Distanz große Bilder projizieren. Der UM504HL eignet sich zum beispiel für Museen und Freizeiteinrichtungen.

Der 1080p-Laserprojektor liefert scharfe Bilder mit einer Helligkeit von 5.000 ANSI-Lumen und einer Größe von bis zu 150 Zoll. Dank der sehr kurzen Projektionsdistanz von 0,23:1 treten laut Sharp/NEC nahezu keine Schatten oder Blendungen auf. Erhältlich ist der Projektor sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

„Wir freuen uns, den neuen NEC UM504HL erstmals auf einer so wichtigen Veranstaltung wie der ISE vorzustellen. Wir sehen großes Potenzial in diesem Ultra-Short-Throw-Lasermodell und sind sehr gespannt auf das Feedback des Fachpublikums aus Kunden und Partnern. Die diesjährige ISE in Barcelona ist die perfekte Bühne, um diese Neuheit dem Markt zu präsentieren“, fasst Alistair Round, Produktmanager Business-Projektoren bei Sharp NEC Display Solutions Europe, zusammen.

Sharp/NEC wird an seinem Stand E600 in Halle 3 vorstellen.