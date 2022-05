ISE 2022 in Barcelona Gedränge zur Halbzeit

Nach zwei Tagen ISE kann man ein positives Fazit ziehen. Die Stimmung bei den Veranstaltern und Besuchern ist exzellent, und die Möglichkeit, wieder Face-to-Face zu netzwerken, wird ausgiebig genutzt.

Gerade an Tag 2 fühlte man sich in der ein oder anderen Halle an vorpandemische Messezeiten erinnert. Teilweise war aufgrund der Menschentrauben ein Durchkommen schwierig. Somit blicken Veranstalter, Besucher und Aussteller mit freudiger Spannung auf die nächsten zwei Tage.

Trotz eines intensiven Terminkalenders konnte das invidis-Team einige Fotos schießen. Hier eine Impressionsgalerie der ersten zwei ISE-Tage.