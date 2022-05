Das Magnit Heimkino bietet mit 136 Zoll (345 cm) Bilddiagonale mehr als acht Millionen LED-Pixel in 4K UHD. LG integriert die bekannten Funktionen der Smart-TV-Plattform auf Web OS 6.0. Auf der ISE präsentiert LG die MicroLED-Magnit mit den Flaggschiff-Lautsprecher Beolab 90 von Bang & Olufsen.

LG ist voll lieferfähig Auch wenn die globale Digital Signage-Branche von Lieferengpässen bedroht ist: LG Deutschland hat hohe Verfügbarkeiten für das ganze Produktportfolio. In Eschborn hat man im vergangenen Herbst rechtzeitig vorgesorgt und großzügig geplant. Im jetzigen Marktumfeld erweist sich die Strategie als Glücksgriff. Seit Jahresbeginn entwickelt sich das Geschäft in Deutschland hervorragend. https://invidis.de/2022/03/lg-wachstum-inmitten-der-krise/

Noch größere LCD Bildschirmdiagonalen

Lange Zeit war bei 98 Zoll Bildschirmdiagonale Schluss. Größere Screenformate waren nicht sinnvoll aus dem Mutterglas zu gewinnen. Die Panel-Fabriken der neuesten Generation ermöglichen nun erstmals auch Displays jenseits der magischen 100 Zoll. Bei LG ist auf der ISE ein neuer 110“ zu erleben – erstaunlich, wieviel nochmal größer 110 Zoll gegenüber 98 Zoll wirken.

invidis Kommentar Besucher des LG-Stands auf der ISE sind erstmal enttäuscht. Jahrelang dominierte LG die Foto-Messecharts mit OLED-Tunnel, OLED-Canyons oder aufrollbaren OLEDs. Auf spektakuläre Foto-Highlights verzichten die Koreaner auf der diesjährigen ISE. Das gilt auch für fast alle anderen ISE-Stände – man sieht den Standbaudesigns der ISE 2022 an, dass sie in unsicheren Zeiten entwickelt wurden. Wer konnte im Herbst 2021 schon vorausschauen, ob und wann die nächste ISE stattfinden wird.

Einfacher Wechsel – LED-Cabinets für die LCD-Halterung

Großformatige Videowalls waren schon immer eines der Stärken von LG. Das soll so auch in Zeiten bleiben, wo zunehmend LED klassische rahmenlose LCD verdrängen. Für den Wechsel zu LED setzt LG auf LED Bloc. Rahmenlose, 54 Zoll große LED-Bloc-Cabinets können wie ein 55-Zoll-LCD-Videowand-Display genutzt werden und sind einfach zu installieren, da sie auf Halterungen bestehender LCD-Videowände (Standard VESA 600 x 400) passen.

Egal ob ein Wechsel von LCD auf LED oder eine neue LED-Installation, LG unterstützt die Partner bei der Installation mit Planungs- und Installationsexperten. Dabei arbeitet das Unternehmen aus Eschborn mit Kern & Stelly und Partnern zusammen.

LG Kiosk

Ein neue Produktfamilie bei LG sind Kioskterminals – erstmals auf der ISE präsentiert LG eigene Kioskterminals auf Windows und mit 27“ Incell-Touchscreens. Die Windows-Plattform soll es Partnern ermöglichen, Retail und QSR-Standardsoftwarelösungen einfach zu implementieren. Auch die Integration von Payment-Dienstleistern und -komponenten ist mit Windows einfacher als auf SoC-Basis wie bei Samsung.

Wir waren überrascht, wie großzügig ein 27“-Display an einem Kioskterminal ist und wie angenehm matte, nicht spiegelnde Screens in der Interaktion sind.

One Quick Flex und One Quick Works: vielseitige Displays

In der postpandemischen Welt des Jahres 2022 darf auch bei LG eine Collaborationlösung nicht fehlen. LG zeigt zwei Varianten – einmal 43 Zoll auf einem mobilen Standfuß und die größere Variante mit 55 Zoll für die Wandmontage.

Das 43“ UHD One Quick Flex ist ein All-in-One-Display mit integriertem Mikrofon, einer Kamera sowie Lautsprechern. Der optionale mobile Standfuß sorgt für Flexibilität im Raum. Mit seinem einfachen Touch-Setup und dem benutzerfreundlichen Windows-Betriebssystem eignet sich One Quick Flex nicht nur für das ambitionierte Home Office, sondern auch für den Fernunterricht, Videokonferenzen, Remote- Schulungen und Unterhaltung. Das größere One Quick Works (55 Zoll), das Touch-Funktionen mit Videokonferenz-Anwendungen kombiniert, ist für den Bildungs- und Unternehmensmarkt entwickelt.

Transparent OLED: Futuristisches Glas

Natürlich darf bei LG OLED nicht fehlen. Auf der ISE 2022 zeigt transparente OLEDs in verschiedenen Einsatzszenarien. Als digitale und interaktive Glaswand im Executive Office oder in Meetingrooms, aber auch in Museen und im Zug.

LG hat einen Bahn-Mockup nach Barcelona gebracht um Display-Einsatzszenarien für zukünftige Nahverkehrszüge zu zeigen. Neben Stretch-Display oberhalb der Fenster sind in die Fenster integrierte transparente OLEDs das LG-Highlight auf der ISE.

Für den Outdoor-Einsatz insbesondere im QSR und an EV-Ladesäulen zeigt LG viele sonnenlichttaugliche Outdoorlösungen. Neu ist ein 21,5“ Highbrightness-Touchdisplay, das erstmals im Außeneinsatz große Helligkeit mit Touchfunktionalität verbindet.