Der spanische Digital Signage- und ProAV-Markt rückt mit der ISE in Barcelona in den Branchenfokus. Obwohl die iberische Halbinsel mit Spanien und Portugal mit nur 6 Prozent Marktanteil in EMEA im Vergleich zur DACH-Region (19 Prozent) bisher recht klein ist, ist die Entwicklung viel dynamischer. Eine ganze Reihe innovativer iberischer DS-Anbieter sind auch weit jenseits des Heimatmarktes aktiv.

DSS ISE 2022 – Meet the Experts invidis diskutiert mit führenden spanischen Digital Signage-Anbietern am 11.Mai im Rahmen der DSS das Potenzial des spanischen und lateinamerikanischen Digital Signage-Marktes. Mehr Informationen und Tickets auf der Event-Website

Am bekanntesten ist sicherlich Trison – einer der Top 4 der europäischen Digital Signage-Integratoren. Die Spanier mit Sitz in Galizien (La Coruna) sind mit dem Hauptkunden Inditex (Zara) zu einem globalen Anbieter aufgestiegen. Neben Fast Fashion zählen auch Porsche, Starbucks und viele Kunden mehr zum Portfolio. Im Gegensatz zu den europäischen Wettbewerbern – M-Cube, Stratacache, Zeta Display – setzt Trison nicht auf eine hauseigene CMS-Plattform, sondern auf Grassfish, Navori und Deneva.

Deneva (Icon Multimedia) zählt neben Waapiti, N-Sign und Admira zu den führenden spanischen Software-Anbietern. Auch wenn die CMS-Plattformen in vielen Teilen Europas kaum bekannt sind, so verfügen doch die Anbieter über ein großes internationales Geschäft. Wie so viele spanischen Unternehmen sind auch die iberischen Digital Signage-Anbieter stark in Lateinamerika vertreten.

Neben Trison ist insbesondere Econocom Spain in führender Marktposition. Der französische IT-Finanzdienstleister hat groß in Spanien investiert und neben dem Integrator Altabox auch Distributoren und Mobile-Developer übernommen. Viele der spektakulären Digital Signage-Projekte in Barcelona, Madrid, aber auch im Nahen Osten kommen von Instronic aus Barcelona. Admira, ein Integrator mit eigener Software, ist bekannt für den spektakulären IOT Sneaker Store in Barcelona. Die TMM-Group aus Barcelona (Entwickler der Waapiti-Software) installiert und betreibt Digital Signage-Netzwerke auf der iberischen Halbinsel mit vielen tausend Touchpoints.

Den meisten unbekannt – aber in Spanien ein wichtiger Anbieter – ist der LED-Anbieter Alfalite aus Andalusien. Bekanntestes Projekt ist der Gaudi-inspirierte 4D LED-Raum im Casa Batlló in Barcelona.

Die ISE bietet die Chance – die für viele Digital Signage-Anbieter unbekannten Marktteilnehmer kennenzulernen. Denn für alle ist nicht nur die iberische Halbinsel der Heimatmarkt, sondern die spanischsprechende Welt inklusive Lateinamerika.