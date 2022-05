Messen Besucher-Vertrauen in Fachmessen ist zurück

Eine der großen Fragen, die die Digital Signage- und ProAV-Branche in den Tagen vor der ISE bewegt: Wie viele Besucher werden das neue Messegelände in Barcelona besuchen? Die Entwicklung der Registrierungen für die ISE liegt im Plan, wie ISE-Chef Mike Blackman auf einer Pressenkonferenz mitteilte. Die Chancen stehen gut für gefüllte Messehallen vom 10. bis 13. Mai in der katalanischen Hauptstadt.

Auch die in der vergangenen Woche in Las Vegas abgehaltene Broadcastmesse NAB Show konnte mit mehr als 52.000 Besuchern wieder einen erfolgreiche Messe-Restart nach der Pandemie melden. Die letzte präpandemische NAB fand 2019 statt und zählte mehr als 91.000 Besucher. Von den 52.000 Fachbesuchern waren 22 Prozent internationale Gäste.

ISE auf Kurs

Für die ISE ist die kommende Veranstaltung aus vielen Gründen eine besondere Messe: Zum ersten Mal findet die ISE am neuen Standort in Barcelona statt, und auch der Besuchermix wird sich von Amsterdam sichtbar unterscheiden. Nicht nur das pandemiebedingt immer noch keine chinesischen Aussteller und Besucher kommen werden, da die chinesische Regierung die Ausreise weiterhin verbietet. Auch aus Nordamerika werden weniger Besucher erwartet, da die Schwestermesse Infocomm in Las Vegas nur einen Monat nach der ISE stattfindet.

Dass mehr als 800 Aussteller – unter ihnen alle relevanten Marktteilnehmer – in Barcelona vertreten sind, ist ein großes Zeichen des Vertrauens in den Erfolg der Weltleitmesse. Auch dass Anbieter wie Google die ISE als weltweite Launchplattform nutzen, zeigt den Status der Messe im globalen Event-Kalender.

Der Besuchermix wird sich aber sicherlich gegenüber Amsterdam verändern. Mehr Besucher aus Spanien, Portugal und etwas weniger aus BeNeLux und Deutschland. Also Besuchergruppen, die bisher typischerweise mit dem Auto zur ISE Amsterdam anreisten.