Am letzten Messetag am Freitag, den 14. Februar 2020 verabschiedete sich die ISE von ihrer langjährigen Heimat Amsterdam. 15 von 17 ISE-Messen fanden in Amsterdam statt – einzige Ausnahme die allererste ISE 2004 in Genf und die ISE 2006 in Brüssel. Auf dem Sonderevent ¡Hola Barcelona! fiel der Vorhang für die sympathische niederländische Metropole die so lange Heimat für die ISE war zum letzten Mal. Auf dem Event lobten Politiker und Verbandsvertreter den Veranstaltungsort RAI und die Stadt Amsterdam und blickten gleichzeitig in die Zukunft. Die katalanische Metropole Barcelona und das Messegelände Fira de Barcelona sind von nun an die neue Heimat der ISE.

Trotz der internationalen Gesundheitskrise und eines Wintersturms der zu Beginn der Messe über Europa hinwegfegte, bot die ISE 2020 nicht nur aus Sicht der Veranstalter eine große Weltleitmesse. Sowohl die Messehallten als auch die Konferenzen waren besser besucht als zuletzt befürchtet.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, kommentierte die Veranstaltung: „Die diesjährige Messe hat uns gezeigt, wie entschlossen unsere Teilnehmer waren, zur ISE zu kommen. Viele unserer Aussteller haben ihre Ziele in Bezug auf Kundenbindung und Lead-Generierung übertroffen. Die Messe hat an allen Fronten etwas geleistet: als größtes jährliches Forum der globalen Industrie, als Plattform für neue Lösungen, als Ort für Geschäfte und als Quelle für professionelle Entwicklung und Weiterbildung“.

Obwohl die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurückgingen, strömten die Menschen nach wie vor in Scharen zu der Veranstaltung. Zum ersten Mal veröffentlicht die ISE Daten zu den einzelnen Besuchertagen und nicht nur die Zahl der Registrierungen. Damit wendet die ISE nun mit anderen europäischen Messen vergleichbare Zählmethoden an und wird es auch in Barcelona fortführen.

Montag, 10. Februar (Aufbau, Konferenzen und Opening Ceremony): 11.112 Besucher

Dienstag, 11. Februar (erster Ausstellungstag): 27.592 Besucher

Mittwoch, 12. Februar: 34.004 Besucher

Donnerstag, 13. Februar: 28,678 Besucher

Freitag, 14. Februar: 15,213 Besucher

Für die ISE 2020 ergibt sich somit die Gesamtzahl von 116.599 Besuchen bzw. 52.128 Einzelbesuchern. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von 35% (2019: 82.000)

Vierzehn Konferenzen – inklusive der invidis Konferenz Digital Signage Summti 2020 – an zwei Veranstaltungsorten befassten sich mit Geschäftsstrategien und Technologietrends in verschiedenen vertikalen Märkte. Zum ersten Mal zählten auch das Control Rooms Summit und des Smart Workplace Tracks im Rahmen der Smart Building Conference.

Bemerkenswert war auch der größte AV-Karrieretag, der jemals auf der ISE stattfand. Über 170 Studenten und Dozenten von 12 verschiedenen Universitäten aus fünf Ländern nahmen an der von AVIXA und CEDIA gemeinsam organisierten Veranstaltung teil. Präsentationen, Diskussionen und Besuche in den Messehallen ermöglichten den Teilnehmern einen ersten echten Eindruck von der ProAV- und Digital Signage Branche.

Dave Labuskes, Vorstandsvorsitzender von AVIXA, kommentiert die ISE-Bilanz: „Nachdem ich nun einige Tage Zeit hatte, über unsere letzte ISE in Amsterdam nachzudenken, bin ich beeindruckt von der schieren Entschlossenheit und dem Enthusiasmus, den unsere Freunde und Kollegen aus der AV-Branche letzte Woche gezeigt haben. Angesichts der großen Herausforderungen haben noch immer Tausende von Menschen die Reise zur Messe angetreten, Konferenzen besucht und an den Networking-Veranstaltungen, Auszeichnungen und Partys teilgenommen. Was uns betrifft, so waren die AVIXA-Konferenzen, die Flash Tracks und das Programm auf der Hauptbühne sehr gut besucht. In diesem Jahr waren wir froh, dass wir unser Engagement am AV-Karrieretag ausgeweitet haben. Auch feierte neue und aufregende Digital Art Challenge auf der ISE Premiere – ein einjähriger Wettbewerb, um jene Künstler und Kreativteams zu feiern, die dazu beitragen, die Art und Weise, wie Menschen die Welt erleben, zu verändern.

„Und natürlich organisierten wir am Freitag die inspirierende Veranstaltung ¡Hola Barcelona! – eine wichtige Gelegenheit, unseren großartigen Gastgebern für die letzten 14 Jahre, dem Team der RAI und der Stadt Amsterdam zu danken. Wir freuen uns nun sehr auf die ISE 2021 in Barcelona.“