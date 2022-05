Die ISE 2022 in Barcelona steht kurz davor, eröffnet zu werden. Das erste Mal in in der katalanischen Hauptstadt, das erste Mal in der Fira Barcelona Gran Via.

Und das sind gute Nachrichten für die ProAV- und Digital Signage-Branche. Denn Gran Via ist ein modernes Messegelände, das Platz zum Wachsen gibt. Die Hallen sind groß und sind auf Mehr-Hallen-Messen ausgelegt. Eine Fußgängerbrücke erlaubt einen schnellen Hallenwechsel.

Betritt man die ISE vom östlichen Haupteingang, kommt man als erstes in die Halle. Sie ist in zwei Hälften geteilt: In der einen finden sich Aussteller zum Thema Residential und Smart Building, in der anderem zum Bereich Education Technology. Hier finden sich Aussteller wie Microsoft und Zoom; aber auch Unternehmen wie Maxhub, DTEN und Hisense präsentieren hier ihre Produkte.

Spektakuläres in Halle 3

Danach kommt die Halle 3 – sie ist die größte und gleichzeitig auch beeindruckendste. Gelabelt als Multi-Technology Zone ist hier fast alles was im Visual-Solutions-Bereich Rang und Namen hat, ist hier versammelt. Neben den ganz großen Playern Samsung, LG, PPDS und Sharp/NEC sind unter anderem Sony, Panasonic, Epson, Infiled, Absen und Vestel vertreten. Auch Distributoren wie Maverick und die Lang AG stellen hier ihre Produkte vor.

Auch die Halle 4 gehört noch zur Multi Technology Zone. Sie ist beherrscht von den Conference Stages. Hier findet unter anderem am Mittwoch, 11. Mai, der DSS ISE statt.

Zudem sind hier zum Beispiel Aussteller wie die Midwich Group mit der deutschen Tochter Kern & Stelly, Matrox, Purelink sowie der Avixa-Verband vertreten.

Digital Signage pur

Die Halle 6 schließlich ist ein Muss für Digital Signage-Profis. Hier konzentriert sich unter dem Schlagwort „Digital Signage & DooH“ alles auf unsere Industrie. Speziallösungen aus dem Software- und Hardwarebereich bieten Aussteller wie Ameria, Grassfish, das dieses Jahr von Vertiseit gekauft wurde, Scala, Intuiface und Brightsign.

Hier sind außerdem der Digital Signage Boulevard und der ISE Retail Showcase zu finden.

Am Eingang der Halle wird wie bei der letzten ISE in Amsterdam der aufsehenserregende LED-Kopf von Ledeca die Besucher begrüßen.

In Halle 6 sind Aussteller aus den Bereichen Audio untergebracht. Zudem haben die großen Audio-Unternehmen über der Straße im Eventos Filmax Cinema Gran Via Säle zum Demonstrieren ihrer Produkte errichtet.