Morgen startet die ISE in Barcelona, und Teilnehmer werden sich aufgrund der zahllosen Angebote und Aussteller auf eine Auswahl beschränken müssen. invidis hat die Features und Events zusammengestellt, die auf der Liste von Digital Signage-Profis – und solchen, die es werden wollen – auf jeden Fall stehen sollten.

DSS ISE

Am Mittwoch, 11. Mai, ist endlich wieder soweit. Der DSS ISE findet live und vor Ort statt. invidis consulting präsentiert die neuesten Trends mit Thought-Leadern auf der Sprecherbühne. Mit dabei sind nicht nur Porsche, Benetton, Accenture und führende Digital Signage-Anbieter aus ganz Europa – zudem erörtert in einer Weltpremiere Raluca Monet vom Google HQ im Gespräch mit Florian Rotberg die Details zur neuen Digital Signage- und Kiosk-Lösung – exklusiv auf dem DSS ISE.

Traditionell mit dabei ist auch die invidis Keynote: Sie eröffnet traditionell jede DSS-Konferenz mit einem Branchen-Update, einer Marktanalyse und einer Einordnung der Trends und Treiber. Da sich die Branche nach zwei verlorenen Jahren wieder persönlich trifft, werden Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis consulting einen Blick auf die drängendsten Probleme der Digital Signage-Branche werfen – Einschränkungen in der Lieferkette, die Nachfrage für nachhaltigere Lösungen, die sich verändernde Rolle von Software-Plattformen und die Marktkonsolidierung.

Karten für den DSS ISE gibt es auch noch kurzfristig auf der Website. Jetzt Ticket sichern!

Digital Signage Summit ISE

Wann: 11. Mai, 10.30 – 14.30

Wo: Conference Stage in Halle 5

Retail Showcase

Ein weiteres Highlight ist der Retail Showcase, der zum ersten Mal von der ISE gemeinsam mit Partnern realisiert wird. Hier werden die neuesten digitalen Hightech-Tools zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung werden in einem Anbieter-übergreifenden Showcase präsentiert.

Der Showcase ist in vier verschiedene Bereiche unterteilt: ein Einzelhandelsgeschäft, ein Supermarkt, ein Hybridbüro und ein Command & Control Room.

Retail Showcase

Wann: von Dienstag bis Freitag geöffnet

Wo: Neben dem Digital Signage Boulevard in Halle 6

Keynotes auf der ISE

Wer auf der ISE nach Inspiration sucht, sollte auf jeden Fall die beiden Keynotes in seinen Terminkalender schreiben. Die erste wird der weltbekannte Immersive-Künstler Refik Anadol halten, der Titel lautet „Exploring the Heritage of Tomorrow“. Unter dem gleichen Namen hat Refik Anadol ein digitales Kunstwerk geschaffen, das von der Fassade der Casa Batlló und dem Werk Antoni Gaudís – also von Barcelona selbst – inspiriert ist.

Keynote von Refik Anadol: „Exploring the Heritage of Tomorrow“

Wann: 10. Mai, 18 Uhr

Wo: AV Experience Zone Stage in Halle 5

Am Mittwoch wird Alan Greenberg die zweite Keynote halten. Als CEO von Illuminarium leitet Alan Greenberg ein Team, das die nächste Generation der immersiven Unterhaltung entwickelt. Mit digitalen immersiven Erlebnissen in Großstädten auf der ganzen Welt entwickelt Illuminarium 360-Grad-Sinneserlebnisse. Alan Greenberg berichtet in seiner Keynote über technische Herausforderungen bei der Entwicklung von Immersive Experience Entertainment und gibt ein Ausblick in die nächste Generation des immersiven Entertainments.