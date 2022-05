Die DSS ISE findet endlich wieder live und vor Ort statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter „Schaffenspause“ sind wir wieder zurück mit einer vierstündigen Update-Konferenz im ISE-Konferenzzentrum (Halle 5). Und es lohnt sich mehr denn je vor Ort dabei zu sein – mit der Google-Weltpremiere, Einsichten von Accenture ins Digital Experience Business und ein Blick hinter die Kulissen von Benetton. Dazu die invidis Keynote und viele Panels der führenden Digital Signage-Marktteilnehmer

Mehr Informationen und Tickets auf der DSS-Eventseite.

invidis Keynote

Die invidis Keynote eröffnet traditionell jede DSS-Konferenz mit einem Branchen-Update, einer Marktanalyse und einer Einordnung der Trends und Treiber. Da sich die Branche nach zwei verlorenen Jahren wieder persönlich trifft, werden Florian Rotberg und Stefan Schieker einen Blick auf die drängendsten Probleme der Digital Signage-Branche werfen – Einschränkungen in der Lieferkette, die Nachfrage für nachhaltigere Lösungen, die sich verändernde Rolle von Software-Plattformen und die Marktkonsolidierung. Digital Signage ist in vielen Projekten geschäftskritisch geworden – was bedeutet das für die technischen Anforderungen und die Unternehmensstrukturen auf der Angebotsseite. Das Markt-Update enthält außerdem die neuesten Markt- und Wachstumszahlen sowie einen Ausblick in unsicheren Zeiten.

Google Global Launch

Der Suchmaschinengigant setzt mit der Einführung einer dedizierten Digital Signage- und Kiosk-Plattform nun wieder auf Digital Signage. Die ISE 2022 wird der weltweite Start der neuen Google-Plattform sein, die Integratoren verspricht, Digital Signage- und Kiosk-Netzwerke wirtschaftlicher zu betreiben und zu verwalten. Raluca Monet von Google spricht mit invidis in einem DSS-Kamingespräch darüber, wie Google die Branche revolutionieren will, welche Vorteile die neue Lösung bietet und warum der Markt einen Wechsel in Betracht ziehen sollte. OS-Plattformen und Remote Device Management für einen stabileren, nachhaltigeren und sichereren Digital Signage-Betrieb waren nie so wichtig wie heute. Google möchte eine relevante Alternative in einer von Windows und SoC dominierten Branche bieten.

Accenture und Benetton

Zwei globale Marken werden invidis auf der Bühne der DSS ISE begleiten: Judith Palmes-Bosch, Managing Director Strategy & Consulting bei Accenture, wird ihre Erfahrungen bei der Konzeption und Umsetzung komplexer geschäftsgetriebener digitaler Transformationsprojekte für globale Marken weitergeben. Was treibt neue Betriebsmodelle an, welche Rolle spielen neue Technologien wie Digital Signage, die Neuerfindung von Prozessen und der Einsatz von Analysen, die relevante Business Cases liefern. Giovanni Fiore, Head of Digital Signage bei Benetton, wird vorstellen, wie sich Digital Signage und seine Rolle in den letzten zehn Jahren entwickelt haben. Giovanni und Derek Hoassack von Waapiti lüften den Vorhang für die neuesten Digital Signage-Konzepte des Modehändlers, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.