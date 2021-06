+++ 02 Juni 2021 | 06:22 h +++

Guten Morgen aus Barcelona, der Morgen des zweiten und letzten ISE-Tags fühlt sich an wie jeder Messetag. Die Füße schmerzen, die Stimme ist brüchig und der innere Schweinehund muß überwunden werden die Laufschuhe zu schnüren. Ich mache mich gleich auf den Weg die Stadt zu Fuß zu erkunden – Sight Running Barcelona.

+++ 02 Juni 2021 | 06:06 h +++

Gestern Abend hatten wir die Möglichkeit die neuste Digital Signage Attraktion von Barcelona zu besichtigen. Ein 360 Grad LED Raum mit 300 qm 1,9mm Pixel Pitch LED and en Wänden, Boden und Decke. Der weltberühmte Digitalkünstler Refik Anadol hat ein digitales Experience rund um Gaudi entwickelt. Absolut sehenswert – wir berichten dazu diese Woche auch noch ausführlich.

+++ 02 Juni 2021 | 05:57 h +++

Persönliche Eindrücke zur ISE 2021 – ganz anders und trotzdem fühlt sich alles wieder so normal an

+++ 01 Juni 2021 | 12:29 h +++

Auch wenn die ISE 2021 mit 160 Ausstellern in eine Halle passt – das Besucher-Interesse ist groß.

+++ 01 Juni 2021 | 08:46 h +++

Die Bühne ist bereitet

+++ 01 Juni 2021 | 08:00 h +++

Ready to go!

+++ 31 Mai 2021 | 14:14 h +++

Saubere Luft in Barcelona – der örtliche Energieversorger und Clear Channel machen gemeinsame Sache bei der Luftreinigung am Straßenrand. Erstmals werden Lufreiniger in DooH Stelen integriert.

+++ 31 Mai 2021 | 10:18 h +++

Im Vorfeld der ISE gibt es eigentlich nur ein großes Thema – die Lieferengpässe bei Displays und Media Playern und die damit verbundenen Projektverzögerungen. Integratoren sind zunehmend ungeduldig wann sie mit neuer Waren rechnen können.

+++ 31 Mai 2021 | 09:27 h +++

Eingangsbereich der Fira Barcelona – großes digital Kino für kleine Messe

+++ 31 Mai 2021 | 06:25 h +++

Guten Morgen aus Barcelona, letzter Aufbautag für die ISE. Wir sind heute wieder in der Stadt unterwegs auf der Suche nach Digital Sigange Installationen. Außerdem stehen Meetings mit den wichtigsten Digital Signage Anbietern Spaniens auf der Agenda. invidis berichtet ab Dienstagfrüh live vom Showfloor der ISE.

+++ 30 Mai 2021 | 17:01 h +++

Digital Signage Konzepte bleiben Fremdkörper wenn sie nicht mit dem Retail Design abgestimmt sind. Auf der ISE spricht die Leiterin des Retail Design Institut.

+++ 30 Mai 2021 | 12:45 h +++

Digital trifft Messewelt – Aufbau der ISE Digitalbühne in Barcelona

+++ 30 Mai 2021 | 10:14 h +++

Jenseits der ISE lohnt sich der Besuch einiger bemerkenswerten Store Konzepte und Digital Signage Installationen in Barcelona.

+++ 30 Mai 2021 | 08:00 h +++

Noch zwei Tage bis zur ISE – das Rahmenprogramm findet in diesem Jahr auch auf Spanisch statt. Mit dabei Thought-Leader vom spanischen Retail Design Institute und spanische Digital Signage Integratoren wie Trison.

+++ 29 Mai 2021 | 14:51 h +++

Sicherheit und Gesundheit geht vor – negativer Test ist Pflicht für die ISE

+++ 29 Mai 2021 | 14:11 h +++

Um unseren Chronistenpflichten nachzukommen – das Road to ISE Team hat die 1400 km Strecke von München nach Barcelona in drei Tage geschafft und ist seit Freitagabend sicher an der Fira Barcelona angekommen.

+++ 29 Mai 2021 | 13:38 h +++

Ohne Weste geht auf dem Messegelände gar nichts – AVIXA Europa Marketingleiter Peter Schädel und Florian Rotberg / invidis inspezieren den Aufbau bei sommerlichen Temperaturen in Barcelona

+++ 29 Mai 2021 | 09:38 h +++

Endlich wieder Messe, auch wenn wir seit Jahresbeginn wieder wöchentlich unterwegs sind, ist es doch etwas besonderes heute sich auf den Weg zu einer Messe zu begeben. Der Flughafen München ist seit über einem Jahr wie ausgestorben, heute am Samstagfrüh mitten in den bayrischen Herbstferien brummt es fast wie früher. Die Abflugtafeln sind voll mit Fluginformationen, Schlangen an der Sicherheitskontrolle und sogar der Loungebesuch mit Essen und Getränke ist wieder möglich.

Der Flug nach Barcelona ist bis auf den letzten Platz ausgebucht als wir um 9h Richtung Mittelmeer abheben. Der Fairnesshalber sei erwähnt, das es kleiner Cityline Jet ist der uns nach Barcelona bringt. Auch die sonst üblichen Branchengesichter am Gate fehlen. Die ISE 2021 wird ein anderes Event – am Ende einer Pandemie.

+++ 29 Mai 2021 | 05:00 h +++

Der tägliche Isar-Lauf ist seit ein paar Jahren Teil meiner Morgenroutine geworden und eines der wenigen Punkte die kaum von der Pandemie beeinträchtigt war. Während die Sonne am Horizont zwischen Regenwolken aufgeht ist es der richtige Moment über die Digital Signage Branche und die Branche zu sinnieren. In wenigen Stunden werden wir in Barcelona zum ersten Mal nach 15 Monaten wieder richtig in Messemodus schalten. Einen Probelauf hatten wir bereits im Februar beim AVID-Event der Lang AG.

Die Digital Signage Branche im Sommer 2021 steht vor einem großen Aufschwung. Doch die positive Stimmung ist durch Lieferschwierigkeiten insbesondere bei PCs und Displays getrübt. Die ganze Welt erwacht von der Pandemie und die Nachfrage nach CPUs ist immens. Bloomberg meldet heute Morgen das in einem neuen Auto durchschnittlich 1.400 Mikroprozessoren verbaut sind. Vom Fensterheber bis zum Navigationsgerät – ohne Rechenpower geht nichts mehr.

Wie wird also die Stimmung auf der ersten ISE in Barcelona sein? Mit nur 10% der üblichen Aussteller ist die Messepremiere am neuen Standort kaum mit früheren Events zu vergleichen. Mike Blackman hat sich mit der Harley auf den Weg nach Barcelona gemacht und einen Stopp am Messegelände in Genf eingelegt – dem Geburtsort der ISE 2004 mit 3.500 Besuchern und 120 Ausstellern. Es bleibt zu hoffen das in Barcelona trotz der Reisebeschränkungen in der kommenden Woche viele Fachbesucher den Weg ins Messezentrum finden. Wir sind gespannt wie es wird.

+++ 28 Mai 2021 | 13:03 h +++

Der Aufbau in Barcelona beginnt und das ISE-Team freut sich nach 15 Monaten endlich wieder eine Messe veranstalten zu dürfen.

Auch in Köln bei der Lang AG stehen alle Zeichen auf grün – der Truck mit LED, AV und Digital Signage Technik macht sich auf den Weg vom Rhein ans Mittelmeer.