Digital Signage mit Purpose – so könnte man die Clear Channel LCD-Stele am Hafen von Barcelona bezeichnen. In einem Pilotprojekt testet Barcelona Energia, Clear Channel und der lokale Green-Tech Anbieter UAP Urban Air Purificador.

Installiert wurde der DooH-Luftreiniger Prototyp am Hafen von Barcelona. Die installierte Technologie ermöglicht es, 80 % der toxischen Gase wie CO und NOx sowie Feinstaubpartikel PM10 und PM2,5 zu 99 % zu reinigen. Die Reinigungsleistung des DooH Luftreinigers entspricht laut UAP 20 Bäumen oder 1.320 FFP Masken.

Doppelfunktion für Stadtmöblierung

Xavier Balsa, Leiter Marketing und Kommunikation von Barcelona Energia: „Für uns von Barcelona Energia ist es ist eine große Ehre, an einer so bahnbrechenden Zusammenarbeit wie dieser teilzunehmen, die einen neuen Weg zur Verbesserung der Luftqualität in unseren Städten ermöglicht. Es geht darum, Stadtmöblierung, an die wir bereits völlig gewöhnt sind und die Teil unserer Städte sind, zu nutzen und ihnen eine Doppelfunktion zu geben“.

Jordi Sáez, Clear Channel: „Es ist eine sehr relevante Innovation, da Luftverschmutzung die Ursache für mehr als neun Millionen Todesfälle pro Jahr auf der Welt und den Verlust der Lebensqualität von vielen weiteren Millionen Menschen ist. Jedes Gerät, wie das, das Barcelona Energia zum ersten Mal einsetzen wird, hat eine Reichweite von 40 Metern, so dass an verschiedenen starkverschmutzten Orten der Stadt Korridore für saubere Luft geschaffen werden können“.