ISE 2021 Retail Design und Technologie Vorträge in Barcelona

Die ISE gibt ihr Debüt in Barcelona mit einer hochkarätig besetzten Retail Thought-Leadership-Konferenz. Am 02.06. wird Dr. María Callís Bañeres, Spezialistin für Design-Strategie und Business Retail und Präsidentin des Retail Design Institute Spain in ihrem Vortrag „Long live retail“ aufzeigen, warum wir von „Omnichannel zu Phygital Experience“ wechseln müssen.

Für alle invidis-Leser die sich wohler mit Deutsch und English fühlen sei das ISE Digital Programm und die aktuellen Videos von invidisXworld empfohlen.