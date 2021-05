Nicht nur in Barcelona ist es fast unmöglich nicht an den unzähligen Stores der Inditex-Gruppe vorbeizukommen. Rund um den Placa de Catalunya und entlang der Einkaufsstraße Passeig de Gracia betreibt Zara zwei absolut sehenswerte Flagshipstores in historischen Gebäuden. Die spanische Modekette setzt in den Stores auf großflächige LED-Wände die trotz ihre Größe sich harmonisch in die Architektur integrieren. Mit dem Rollout des neusten Storedesigns befinden sich LED nicht mehr nur hinter der Kassenzone sondern als dynamischer Hintergrund in Highlightzonen die sich über die ganze Verkaufsfläche verteilen.

Haus- und Hoflieferant von Inditex ist der ebenfalls in La Coruna ansässige Digital Signage Integrator Trison der exklusiv bei LED Lösungen von Absen einsetzt. Das Architekten und Integratoren viel mehr mit LED als nur Videowände bauen kann, zeigt auch die Schaufenster-Installation des Inditex-Brand Bershka. Sechs LED-Säulen bringen Tiefe in das Schaufenster und der Content spielt mit den Zwischenräumen.