Mit dem neuen Store-Design geht Zara wieder zurück zu den eigenen Wurzeln. In den Stores dominieren Naturtöne, der Ladenbau hält sich optisch zurück – im Vordergrund steht das Produkt. Die Abteilungen sind weniger stark getrennt, mehrere Highlight-Zonen strukturieren die Fläche.

Zara setzte immer schon auf großflächige LED, in der Regel formatfüllend im Kassenbereich. Zwischenzeitlich experimentierten die Spanier auch mit LED-Detox – also dem kompletten Verzicht von LED im Store wie im Hudson Yard Store in New York City. Doch die Digital Signage Branche kann entspannen – LED wieder zurück bei Zara. Und zwar mehr denn je.

Das neue Store-Konzept setzt massiv auf LED-Licht, große Spiegel und viele gewölbte LED-Installationen .Im neuen Flagship in Dubai Mall kommen fast ausschließlich leicht gekrümmte (konvex und konkav) LED-Installationen zum Einsatz, die als dynamischer Hintergrund für die Highlight Zone eingesetzt werden. Die Digital Signage Inhalte sind mehr als nur ein digitaler Backdrop in einem weißen Store mit Kollektionen die zurzeit von Naturtönen dominiert sind. Viele deckenhohe Wandspiegel reflktieren die Digital Signage Inhalte – sodass von vielen Positionen im Store die Inhalte gesehen werden können.

Neu ist bei Zara der Verzicht auf digitale Leinwände an der Kassenzone der augenscheinlich bewusst so gewählt wurde. Lange Schlangen an der Kasse waren noch nie erwünscht, erst recht nicht in (Post-) Pandemiezeiten. Wartezeiten an den Kassen sollne auch durch eine Reihe von Selfcheckout Terminals vermieden werden, die zwischen Kassenzone und Umkleide positioniert sind. Dank RFID reicht es die Produkte analog zu Decathlon in die Box neben dem Terminal zu platzieren und alle Artikel sind vom Kassensystem erfasst.

Auch die Integration der Zara App in den Store wurde in der neusten Generation von Stores optimiert.

Sowohl Zara als auch H&M setzt bei den Frühjahr-Kollektionen auf nachhaltige Materialien ohne Färbung.

Earth Hour 2021: Nicht nur bei Zara Zürich blieben die Lichter aus

Nicht nur in Dubai sondern auch in Zürich schauten wir uns kurz vor Ostern bei Zara um. Der Flagshipstore der Spanier ist in das Edelkaufhaus Jelmoli unweit der Bahnhofstraße integriert und unterscheidet sich durch eine spektakuläre offene Architektur. Zara leistet sich den Luxus in großne Metropolen außergewöhnliche Stores zu betreiben. Oft in historischen Gebäuden wie in Barcelona oder Mailand, manchmal in moderner Umgebung wie in Zürich.

Das Retail-Design in Zürich entspricht nicht dem neusten Konzept, zeichnet sich aber durch die mannhohen 88“ LG Screens aus, die elegant in Warenpräsentation integriert wurde. Am Earthday informierte Zara auf den Screens und der LED-Installation im Kassenbereich das zur Unterstützung der Umweltinitiative für eine Stunde die Lichter in den Stores (Schaufenster) um im Onlinestore ausbleiben. Bemerkenswerte Initiative die vor kurzem noch nicht denkbar gewesen wäre.