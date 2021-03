Wohl kein Retailer setzt so vehement auf Technologie wie der spanische Modekonzern Inditex mit seinen weltweit bekannten Marken Zara, Massimo Dutti & Co. Mit in-house entwickelten Warenwirtschaft, Logistik und IT-Plattformen ist Inditex führend. Die Plattformen ermöglichen auch eine Realtime-Anbindung von Digital Signage und den nachhaltigen Betrieb der über 6.000 Filialen.

Nun eröffnet in La Coruna mit Zara Home der erste Store eines Storekonzept der neusten Generation. Technologie und Daten ermöglichen moderne Kundenerlebnisse und eine bisher nicht erreichte Ökoeffizienz.

Auf 1.000 m² Verkaufsfläche bietet das neue Ladenkonzept von Zara Home laut Inditex Kunden ein einzigartiges Erlebnis. Die Idee ist es „Kunden einen unterhaltsamen Besuch in einem Haus zu ermöglichen, das Nachhaltigkeit und Komfort in den Vordergrund stellt und in dem Schönheit, Technologie und Wohlbefinden miteinander verschmelzen.“ Die Produkte stehen im Vordergrund und werden jederzeit durch digitale Touchpoints, die den Zugang zum Online-Angebot der Marke erleichtern.

Zu den sichtbarsten Neuerungen dieses neuen Store-Formats gehört der Einsatz regionaler Baumaterialien, die mit Hilfe lokaler Handwerker entworfen wurden, eingebettet in modernste Technologie in einem umweltfreundlichen Umfeld.

Das Store-Konzept basiert auf Räumen sowie der Verbraucher sie von zuhause aus kennt mit dem Ziel einen komfortable und angenehmen Customer Journey zu ermöglichen. Alle Produkte werden auf vertikalen Regalsystemen präsentiert, so dass sie leicht zugänglich und einfach zu berühren und zu fühlen sind.

Der Store ist in verschiedene Räume unterteilt: Im Erdgeschoss finden Kunden den Wohnzimmerbereich mit einer Auswahl an Möbeln, Kissen, Teppichen und anderen Dekorationsartikeln, die Küche mit Küchengeräten und -utensilien, Geschirr und anderem Tischgeschirr sowie Heimdüfte, darunter Duftkerzen und Diffusoren. Im Obergeschoss befindet sich der Schlafzimmerbereich und alles, was man an Bettwäsche benötigen, sowie das Bad mit Handtüchern, Bademänteln und anderen Sets.

Technologie als Wegbereiter der Ökoeffizienz

Um dieses neue Einkaufserlebnis zu begleiten, wurde ein neues und hocheffizientes Beleuchtungssystem entwickelt, das den Aufenthalt in den Stores komfortabler und angenehmer und gleichzeitig nachhaltiger gestaltet. Die neue Beleuchtung ermöglicht differenzierte Bereiche und Atmosphären zu schaffen, die auf die Bedürfnisse der verschiedenen Räume und Kollektionen zugeschnitten sind.

Die LED-Leuchten wurden exklusiv für Zara Home entwickelt und hergestellt. Sie verwenden eine neue Technologie, die den Energieverbrauch deutlich reduziert und gleichzeitig eine durchschnittliche Farbwiedergabe von über CRI 95 liefert. Außerdem halten die Leuchten im Vergleich zur Standardtechnologie viermal länger.

Die Klimatisierung (HVAC-System) garantiert ebenfalls starke Energieeffizienz so passt die Temperatursteuerung die Thermostate automatisch in Abhängigkeit von Kundenfrequenz und dem natürlichen Licht an.

Der Store wird – wie fast alle neuen Läden der Inditex-Gruppe – an das zentralisierte Energie- und Wasserverbrauchskontroll- und -managementsystem von Inditex (Inergy) angeschlossen. Inergy ermöglicht die konzernweite Überwachung und Steuerung von Strom, Gas und Wasserverbrauch in zukünftig mehr als 6.000 Filialen weltweit. Die Filiale wird außerdem ausschließlich erneuerbare Energien nutzen und Kassensystem mit digitalen Bons wird die Norm sein.

Online-/Offline-Integration

Interaktive Displays / Extended Shelf: Für ein optimales Einkaufserlebnis installiert Inditex interaktive Displays die dem Kunden die

Instore-Verfügbarkeit jedes Artikels ermöglichen,

detaillierte Informationen mit passenden Bildern und Dekorationsideen liefern und

Artikel in einen virtuellen Warenkorb legen lassen, der per QR-Code automatisch in die App des Kunden verschoben wird, so dass dieser seinen Einkauf bequem abschließen kann.

Wenn das gewünschte Produkt im Laden verfügbar ist, kann der Kunde seine Bestellung gleich mit nach Hause nehmen. Mithilfe der konzernweit eingesetzten RFID-Technologie erkennt das Digital Signage System den Artikel, wenn er in der Nähe des Displays gehalten wird.

„Store Mode“: Für ein vollständig integriertes Einkaufserlebnis zwischen On- und Offline bietet der neue Flagship-Store den „Store Mode“-Service an. Kunden können von zuhause über die Zara-App die Lagerbestände im Store in Echtzeit für den Online-Einkauf einsehen und die Artikel zur sofortigen Abholung (innerhalb von 30 Minuten) bestellen. Der Store Modus ermöglicht auch eine präzise Instore-Navigation die Dank RFID die Lokalisierung von Artikeln jedem Kunden mit App ermöglicht.