ISE Road to ISE – in Genf wo alles begann

ISE-Chef Mike Blackman zeigt Fira Barcelona, Avixa und Lang AG die Geburtsstätte der ISE auf der Motorrad-Tour Road to ISE. Seit Mittwoch ist das Team (Michael Blackman/ISE, Ruben Dalmau/Fira Barcelona, Peter Mathia und Michael Hoffstadt/beide Lang AG und Peter SChädel / Avixa) von München aus unterwegs nach Barcelona, wo am Dienstag die erste ISE in Spanien startet.