ISE 2022 Das passiert am Donnerstag

Konferenzen

10:30 – 14:30 Uhr: Superyacht Technology Summit (ISE Conference Stage, Halle 5)

Das erste Superyacht-Event der ISE – Branchenführer widmen sich der Superyacht-Technologie in inspirierenden Reden, praktischen Vorführungen und Workshops.

15:00 – 19:00 Uhr: Live Events Summit (ISE Conference Stage, Halle 5)

Was wollen Künstler und Publikum in Zukunft sehen? Experten aus der Pro-Audio-Welt sowie führende Hersteller und Fachleute aus der Live-Event-Branche tauschen hier ihre Erfahrungen aus.

Shows & Events

16:00 – 17:00 Uhr: Stand Design Awards (Live Events Arena, Halle 7)

Die Aussteller mit dem schönsten Standdesign werden vom Exhibitor-Magazin mit dem Stand-Design-Award gewürdigt. Zusammen mit der Wettbewerbs-Jury verleihen unabhängige Designer und Vermarkter die Awards.

21:00 – 23:00 Uhr: I-RISE Projection Mapping bei der Fira Montjüic (Plaça d’Espanya)

Eines der Highlights der ISE 2022: das Projection-Mapping-Event I-RISE des Flaix Studios aus Barcelona. Die gigantische Videoinstallation wird auf der Plaça d’Espanya von Montag bis Donnerstag in einer zweistündigen Schleife gezeigt. Das Kunst-Projekt greift Emotionen auf, die den Wandel durch die Corona-Krise begleiten: Hoffnung, Regeneration und Erneuerung.

Podiumsdiskussionen

10:30-12:30 Uhr: Avixa Diversity Council Panel (ISE Conference Stage, Halle 5)

Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion und Diversität in Unternehmen

12:30-13:30 Uhr: Cedia Panel: Technology Integration Standards Update (ISE Conference Stage, Halle 5)

Podiumsdiskussion zum Thema: wie Zertifizierung Mitarbeiter und Unternehmen stärkt

Networking Events/ Weiterbildung

10:00 – 11:00 Uhr Avixa German CTS Breakfast (Raum 3.13C, Halle 3)

Networking-Event für CTS-Interessierte in deutscher Sprache – Anmeldung unter avixa.org/ISE

12:00 – 14:00 Avixa German Women’s Council Meeting (Raum 3.13A, Halle 3)

Das erste persönliche Treffen für alle, die sich für den deutschsprachigen Avixa Women’s Council interessieren – Anmeldung unter avixa.org/ISE

AV Experience Zone (Halle 5)

Hier werden neue Trends der AV-Branche in spanischer Sprache gezeigt. Eine Anmeldung zum Programm wird empfohlen.

Show-Features

Zudem gibt es Sonderflächen, die über die gesamte Dauer geöffnet haben und sich einem bestimmten Thema widmen.

Retail Showcase/ Digital Signage Boulevard (Halle 6)

Am neuen Digital Signage-Boulevard werden weltweit führenden Digital Signage- und DooH-Technologien. Der Retail Showcase – von invidis consulting, econocom und 99sensors organisiert – ist speziell für das digital-physische Einzelhandels-Erlebnis entwickelt.

ISE Sound Xperience Zone (5 min von Halle 5)

Eine Kollaboration der ISE mit dem Eventos Filmax Cinema Gran Via – die Sound Xperience Rooms befinden sich wenige hundert Meter von der Halle 5. Besucher erwartet hier ein besonderes Audio-Erlebnis: Die Räume sind mit Dolby Digital Cinema Surround Sound-Prozessoren und High-End-Projektoren von Barco ausgestattet.

Discovery Zone (Halle 5)

Die Discovery Zone ist DER Ort, um neue Technologien und das Potenzial für eine Zusammenarbeit zu entdecken. Unter anderem Drone Pixel by Ehang und Rapidmooc stellen hier aus.

Open Innovation Challenge (Catalonia Pavilion, Stand 4A150)

Acht verschiedene Unternehmen sind auf der Suche nach Lösungen für Geschäftsprobleme. In der Open Innovation Challenge können Technologieanbieter in sieben Kategorien mit ihren neuen Lösungen in den Wettbewerb gehen.

Influencer Lounge (Halle 2)

Erstmals gibt es auf der ISE eine Lounge für Content Creators und Social-Media-Trendsetter – mit Podcast-Kabine, Selfie-Wand und Fotokabine ausgestattet.