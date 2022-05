Während in den Messehallen noch geschäftiges Aufbautreiben herrscht, verwandeln sich einige berühmte Fassenden in digitale Leinwände. So das weltberühmte Gaudi-Gebäude Casa Battlo oder die historischen Messehallen am Placa Espana.

Bewohner und Besucher Barcelonas können nach Einbruch der Dunkelheit ProAV in Bestleistung erleben, ob die digitalen Kunstwerke von Refik Anadol aus Los Angeles oder von Flaix Studios aus Barcelona.

Ausgewählte Vertreter der Branche waren am Vorabend der ISE eingeladen, die Projection Mapping Installation am Place Espana von einer gegenüberliegenden Hotelterrasse mitzuverfolgen. Die ISE und die Stadt wachsen zusammen.