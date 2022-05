Sonnige 22 Grad – noch nie war das Wetter an einem Aufbautag der ISE schöner als dieses Jahr. Vieles, fast alles ist anders am neuen Standort in Barcelona. Große Hallen, kurze Wege und viel Platz für Wachstum. Dazu noch frühsommerliche Temperaturen – die ISE kann kommen.

Einige Messestände sind schon seit Januar in Barcelona zwischengelagert; auf den Transportweg gebracht, bevor die ISE von Februar in den Mai verlegt wurde. Der große Rest folgt in diesen Stunden: hunderte von LKWs auf dem Weg Richtung Barcelona.

