Die Zukunft ist MicroLED, so auch am Stand von BoE auf der ISE. Zeitgleich auf der ISE in Barcelona und auf der SID-Conference in San Jose präsentierte der chinesische Displayhersteller erstmals einen Prototypen einer 0,9mm-Pixelpitch Active-Matrix-MicroLED auf Glas. Die „Chip-on-Glass“-Technologie wird eine kostengünstige Massenproduktion von MicroLED ermöglichen.

BOE Chip-auf-Glas-Aktivmatrix-Mini-LED erhält SID Display Industry Award 2022 Auf der SID Display Week 2022 erhielt BOE einen „Display-Oscar“ für das erste 86-Zoll-Chip-on-Glass-Aktivmatrix-Mini-LED (COG AM Mini LED). Bei den Display Industry Awards (DIA) wurde die neue Displaylösung zur Displaykomponente des Jahres gewählt. Der Displayhersteller ist außerdem einer der ersten, der Aktivmatrix-Mini-LEDs auf Glassubstraten in Serie produziert. Die preisgekrönte 86-Zoll-Mini-LED verwendet BOEs neue Generation von Aktivmatrix-(AM)-Glassubstrat-Technologie. Im Vergleich zu PCB-Substraten zeichnen sich Glassubstrate durch eine höhere thermische Stabilität und eine größere Ebenheit aus, was eine hochpräzise Spicing-Technik ermöglicht. Die Mini-LED liefert eine besonders gute Bildqualität, zeichnet sich durch ein ultradünnes Design und durch hohe Helligkeit und Kontrastverhältnis aus. Das Display verfügt über 20.736 Hintergrundbeleuchtungen in 2.304 Zonen mit jeweils 4.096 Farbverläufen und bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits.

Nicht nur bei BOE – sondern an vielen Ständen der ISE – konnten Besucher neue LFD-Formfaktoren erleben. Der 105“ 5K-Touchscreen im 21:9-Seitenverhältnis soll zum neuen ILCD-Standard werden. Das Display bietet neben einer 16:9-Darstellung noch genug Platz für Videobild und andere Inhalte.

Verschiedene Sonderformate für Aufzugdisplays (zwei Mediaplayer für DooH und Facility Management), Stretched Displays für U-Bahn-Züge und Kühlschranktüren zeigte BOE ebenso wie Shelf Edge und ESL-Labels der Tochter SES-Imagotag.

Noch im Prototypen-Status ist ein erstes Display mit MiniLED-Backlight-Unit. Zukünftig sollen Displays mit MiniLED hinterleuchtet werden können. Zur Zeit setzen LCD-Anbieter auf LED-Stripes mit im Vergleich zu MiniLED vorsintflutlicher Auflösung.