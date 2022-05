Der interaktive Tisch, eine Kollaboration von Interactive Scape und Sigmasense, soll dem Nutzer ein neues digitales Multitouch-Erlebnis ermöglichen. Die Unternehmen werden ihn auf der ISE das erste Mal vorstellen. Der Tisch erkennt sowohl Smartphones als auch Objekte und verfügt über eine besonders sensitive Multitouch-Oberfläche mit High-Fidelity-Multitouch-Sensorik von Sigmasense. Die Sensortechnologie erfasst Hochgeschwindigkeitsdaten mit hoher Auflösung aus der physischen Welt, womit die KI-basierte Tangible-AI-Technologie von Interactive Scape maschinelle Lernalgorithmen besser an den Nutzer anpassen kann.

Sensoren von Sigmasense

Das „Software-Defined Sensing“ von Sigmasense überträgt Multitouch-Sensordaten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Hertz. Durch Rauschunterdrückung wird zudem die Genauigkeit der Datenübertragung verbessert. Somit werden laut Rick Seger, CEO von Sigmasense, bisher unmögliche Anwendungen auf großen Bildschirmen mit Objekterkennung möglich. „Mit einem neuen Level von High-Fidelity-Daten können wir endlich das Beste aus der KI-basierten Neural-Sensing-Technologie von Interactive Scape herausholen“, kommentiert Rick Seger.

Neural Sensing von Interactive Scape

Die KI-basierte Technologie von Interactive Scape nutzt für den interaktiven Tisch die Sensordaten, um reaktionsschnelle Anwendungen und hochqualitative Objekterkennung zu ermöglichen. „Die von Sigmasense erzielten Durchbrüche in der Sensortechnologie helfen uns dabei, noch mehr aus den Technologien herauszuholen, die wir seit über einem Jahrzehnt einsetzen“, sagt Hauke Helmer, Gründer und CEO von Interactive Scape. „Wir freuen uns darauf, zukunftsweisende Interfaces zu präsentieren, die es uns ermöglichen, das Digitale mit dem Greifbaren auf neue Weise zu verbinden.“

Die Sensorik ermöglicht zudem die Berührungs- und Objekterkennung auf LCD- und gebondeten OLED- und QLED-Displays. Das Ziel des Kollaborationsprojekts ist es, maschinelles Lernen durch Sensortechnologie so zu optimieren, dass sich Maschinen an die menschliche Interaktion anpassen – nicht umgekehrt. Der Tisch wird in Barcelona am Stand 2K85 präsentiert.