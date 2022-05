Auf der ISE 2022, die vom 10. bis 13. Mai in Barcelona stattfinden wird, stellt Purelink gemeinsam mit drei Partnern – Surge-X, Just Add Power und HD Anywhere – neue Produkte für die Stromversorgung von AV-Konzepten vor. Jede der Marken legt ihren Fokus auf unterschiedliche Highlights.

Purelink fokussiert sich auf die Themen 8K und USB. Präsentiert werden unter anderem 8K-fähige HDMI- und Display-Port-Kabel mit AOC-Technologie sowie Splitter, Umschalter und e-ARC Audio Konverter für 8K.

Surge-X zeigt eine Lösung für AV-Umgebungen mit geringem Platz: Das multifunktionale Squid-Strommanagementsystem, ein 230V/24V/5V-Gerät, kombiniert Überspannungsschutztechnologie mit Remote-Analyse und Strommanagement. Es eignet sich für Anwendungsbereiche wie Flex-Umgebungen und Heim-Büros.

Just Add Power stellt die Serie Maxcolor 4K60 vor. Die skalierbare 4K 60Hz 12bit 4:4:4 Verteilungsplattform bietet integriertes Switching über bestehende Netzwerkinfrastrukturen, 4K-Skalierung und Optionen zur Bildverarbeitung.

HD Anywhere präsentiert eine neue Lösung für Großprojekte mit 48 Displays und mehr: Der kaskadierbare M-Hub S unterstützt Downscaling und eine große Übertragungsreichweite. Das Produkt ist sowohl mit dem eigenen U-Control-System als auch mit anderen Marken kompatibel.

Purelink und seine Partner werden auf der ISE am Stand 5P600 zu finden sein. Mit dabei sind neben den genannten Highlights auch bestehende Produkte, wie das 4K HDMI KVM Extender Set PT-HDBT-1002 von Purelink, und weitere Neuheiten, wie Mehrzonen-Steuerungseinheiten von HD Anywhere.